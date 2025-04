Basket femminile, Schio va sul 2-0 nei playoff. Villafranca pareggia i conti nei playout

Proseguono i playoff e i playout della Serie A1 di basket femminile, con due partite disputate in questo sabato di Pasqua: riepiloghiamo brevemente quanto accaduto.

La Famila Wuber Schio vince in casa contro l’Alama San Martino di Lupari per 86-50 e va sul 2-0 nella serie, ad un passo dalla finale scudetto. Dopo un primo quarto equilibrato (15-10) le scledensi prendono il largo nel secondo parziale volando a +17 (41-24) all’intervallo lungo. San Martino di Lupari accusa il colpo e non riesce a reagire nella ripresa scivolando a -21 (63-42), con Schio che conserva un enorme vantaggio anche nella frazione conclusiva per il 86-50 con cui rispetta il fattore campo. Decisive per la Famila Wuber Salaun con 18 punti e Dojkic con 13 punti, con Bickle e Cvijanovic che chiudono con 11 punti per le patavine.

Nei playout l’Alpo Villafranca di Verona pareggia i conti con la Dinamo Sassari vincendo 82-71 e rimandando così il verdetto alla decisiva gara-3. Le veronesi di impongono subito il proprio ritmo con una prima frazione da 30-15, con Sassari che cerca di reagire avvicinandosi nei due quarti centrali (59-53). Nei 10’ decisivi l’Alpo ritrova fluidità in attacco e riprende un margine di sicurezza per il 82-71 con cui esulta di fronte al pubblico di casa. Doppia doppia di Frustaci con 21 punti e 10 rimbalzi, con Taylor ultima ad arrendersi per Sassari con 34 punti.