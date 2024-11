Basket femminile, Schio ai box, le avversarie vogliono accorciare la classifica della Serie A1

Si disputa questo weekend la sesta giornata del massimo campionato femminile di basket e la Serie A1 vedrà la prima della classe, Schio che è a punteggio pieno, ferma ai box per il turno di riposo. Una chance, dunque, per le avversarie – a partire da Venezia, anch’essa imbattuta, ma con un match in meno – di accorciare la classifica.

Si inizia questa sera con la sfida tra l’Alpo e Sassari, con le veronesi reduci dalla clamorosa rimonta subita a Faenza e che vogliono subito rialzare la testa. A entrambe le squadre servono punti per allontanare la zona bassa della classifica e mettere nel mirino i piani alti della Serie A1.

Domani pomeriggio, invece, si parte con Battipaglia che ospita Tortona, con le padrone di casa chiamate a vincere per risalire una pericolosa china, mentre le piemontesi vogliono confermare l’ottimo avvio di stagione e consolidare la loro presenza nella zona playoff. A seguire sarà la volta di Venezia-Brixia Brescia, con le padrone di casa che, come detto, puntano al quinto successo in altrettanti match per appaiare in vetta Schio. Match difficile, invece, per le lombarde ferme al momento a quota 2 punti.

In serata sarà la volta di Faenza che ospita la Geas Sesto San Giovanni, con le padrone di casa che sono tra le sorprese più positive di questo avvio di stagione, mentre le milanesi sono ferme a una sola vittoria e hanno bisogno di risultati per risalire la china. La giornata si concluderà lunedì pomeriggio con il match tra Campobasso e San Martino di Lupari. Per Campobasso la chance di agganciare in vetta Schio (ma con una partita in più giocata), mentre le ospiti sono ancora a caccia della prima vittoria stagionale.