Basket femminile: Sassari senza problemi nell’anticipo della sesta giornata di Serie A1. Alpo, rimonta vana

Il Banco di Sardegna Sassari non si fa troppi problemi a battere la MEP Pellegrini Alpo all’AGSM Forum di Verona nell’anticipo della sesta giornata di Serie A1 femminile (che, va detto, è già particolare di suo: una partita al venerdì, tre al sabato).

La Dinamo di Antonello Restivo chiude con un successo importante lontano dalle mura amiche per 67-75 con 26 punti di Sparkle Taylor, che va in doppia doppia con 10 rimbalzi, e 15 di Sara Toffolo. Per le padrone di casa 21 di Marta Ostojic e 16 di Helmi Tulonen.

La coppia Taylor-Toffolo prova subito a mettere in chiaro le cose per Sassari, anche se nel primo quarto prima di tutte le altre sono Frustaci e Parmesani a cercare di tenere in scia Alpo. E questo per un po’ riesce, fino al 12-13, poi arriva la fiammata di Taylor del 12-19. Nel secondo periodo le vere protagoniste sono altre: Diallo e Gonzales, che aprono la strada a quello che diventa il 24-40 da parte del Banco all’intervallo.

Si ricomincia con le sarde che, con l’aiuto anche di Begic e Carangelo, hanno una fase nella quale riescono a tenere con agio la situazione sotto controllo, arrivando anche al +19 a 10′ dal termine (38-57). Con Taylor Sassari arriva anche al +24 (45-69), poi l’attacco di Alpo si rianima improvvisamente e si riapre, con le affondate di Tulonen e Ostojic, qualche speranza minimale sul 62-71 e poi 65-73 a 1’25” dalla fine. Sono Toffolo e Pastrello a garantire sicurezza al Banco, che chiude sul 67-75.

MEP PELLEGRINI ALPO-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 67-75

ALPO – Mathias* 9, Parmesani* 4, Rosignoli, Spinelli 2, Ostojic 21, Moriconi* 6, Chiaretto ne, Mancini ne, Frustaci* 8, Rainis, Tulonen* 16, Soglia 1. All. Soave

SASSARI – Gonzales* 7, Begic* 8, Carangelo* 9, Toffolo* 15, Natali, Pastrello 4, Taylor* 26, Diallo 6, Grattini 1, Spiga ne. All. Restivo