Basket, altro ko per la Dinamo Sassari in Fiba Europe Cup: Bilbao vince 77-60

Continua l’astinenza da vittorie della Dinamo Sassari in Europe Cup. I sardi vanno ko in casa del Bilbao Basket per 77-60 nella quarta giornata valida per il gruppo L, con i baschi che hanno gestito comodamente la partita sin dal secondo parziale. Il migliore è Melvin Pantzar con 15 punti, con gli spagnoli che tirano 16/37 dall’arco.

Sassari si prova a reggere inizialmente sulle iniziative di Halilovic, ma poi non vede il canestro per oltre tre minuti. E Bilbao banchetta con Pantzar: sono suoi cinque punti del 10-0 con cui i baschi si portano in vantaggio sul 12-4 al 5′. Fobbs riavvia il motore della Dinamo, che si riavvicina fino al 20-14 del 10′.

Il primo minuto e mezzo è di marca sarda: Cappelletti, Tambone e Trucchetti firmano il 7-0 di parziale per il nuovo vantaggio ospite (20-21). Ma Bilbao non si spaventa e risponde con la stessa moneta per il 27-21; Fobbs fa riavvicinare gli ospiti ma è troppo solo sull’isola, mentre gli iberici fanno quello che vogliono, toccando il 39-28 al 17′. Ci vogliono un canestro di Bendzius e un canestro di Vincini per tamponare la ferita sul 41-33 dell’intervallo lungo.

Pantzar ed Hilnason rispondono alla sfuriata di Cappelletti in apertura di terzo parziale, poi la tripla di Rabaseda concedono il +11 ai padroni di casa (51-40 al 25′). Fobbs ci prova, ma è troppo solo e arriva un altro strappo per Bilbao, ch con un altro 7-0 firma il 59-44 in chiusura di terzo parziale. Schiaffo forte, fortissimo da subire, e la Dinamo non riesce più a contrastare gli avversari fino al finale.