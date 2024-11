Basket femminile, la Geas Sesto San Giovanni batte nettamente le belghe del Namur Capitale in EuroCup

Terzo successo stagionale per la Geas Sesto San Giovanni in EuroCup Women! Le lombarde battono le belghe del Basket Namur Capitale per 81-49 nella quinta giornata del girone K, confermando il successo per l’andata in un match mai in discussione dalla palla a due fino alla sirena finale senza concedere possibilità alle avversarie. 16 punti di Tinara Moore e 15 di Laura Spreafico per le padrone di casa, con 13 punti di Anna Makurat e 10 di Anastasia Conte – Zoe Wadoux top scorer per le fiamminghe con 13 punti, con 10 punti di Tuba Poyraz.

Laura Spreafico protagonista dell’avvio di match col 3+1 (6-2), con Defosset che mette la freccia per il Basket Namur (8-9). Spreafico in autentico stato di grazia non ci sta e tiene la Geas avanti (15-11), con Valeria Trucco che allunga il parziale da due (17-11). Tinara Moore dà il primo vantaggio in doppia cifra alle lombarde (21-11), con una bomba di Valeria Trucco ed un piazzato ancora di Moore che chiudono la prima frazione (26-13).

Nel secondo quarto Virgoje prova a dare una scossa alle ospiti (26-17), con Wadoux che segna due triple in fila per il -3 (26-23). Ci pensano Anastasia Conte prima e Anna Makurat dalla distanza a far respirare Sesto San Giovanni (33-25), con Moore ed ancora Makurat che ristabiliscono il +9 a metà parziale (37-28). Namur Capitale sembra faticare a contenere l’attacco della Geas, con l’asse Moore-Makurat che funziona a meraviglia per il 46-30 con cui si va all’intervallo lungo.

Nella ripresa il copione del match non cambia, con Sesto San Giovanni che continua ad incrementare il margine sfiorando anche il +20 con Tinara Moore (51-34). Zoe Wadoux si mette in proprio con due triple consecutive (53-40), ma Laura Spreafico replica con la stessa moneta (56-40). Mini-break delle ospiti con Defosset e Virjoghe (56-44), con un appoggio di Gwathmey ed un piazzato di Sara Remacle che valgono il 60-46 con cui si va all’ultima pausa breve del match.

Anastasia Conte perfetta dall’arco: la Geas inizia benissimo il quarto conclusivo (63-46), con Alessandra Orsili che emula la compagna poco dopo per il +20 (66-46). Le belghe non riescono più a reagire, con la squadra padrona di casa che può iniziare a giocare con il cronometro forte dell’enorme vantaggio accumulato nelle frazioni precedenti. Sesto San Giovanni non intende calare l’intensità, con Gwathmey e Conte che allungano ulteriormente per il +26 (72-46). 2/2 per Gustavsson a cronometro fermo per il +30 (76-46), con Nora Hucorne che da tre segna il primo canestro del Basket Namur Capitale di questo parziale (78-49). La bomba di Olivia Ostoni fissa il punteggio finale sul 81-49 con cui Geas Sesto San Giovanni esulta di fronte al pubblico di casa per il successo in EuroCup Women!