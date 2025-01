Basket femminile, Campobasso e Derthona accedono alle Final Four di Coppa Italia

La Molisana Campobasso e l’Autospeed Derthona staccano il biglietto per le Final Four della Coppa Italia di basket femminile. Due sfide emozionanti e che si sono decise solo nei secondi finali. Campobasso ha superato 59-56 San Martino di Lupari, mentre Derthona ha battuto Sesto San Giovanni dopo un tempo supplementare per 84-80.

Dopo aver chiuso sotto all’intervallo, Campobasso ha rimontato nel secondo tempo, passando in vantaggio a quattro minuti dalla fine con il canestro del +1 di Kunaiyi-Akpanah. Da quel momento non si è più segnato, con San Martino che ha mancato svariate volte l’occasione della vittoria. Decisiva per Campobasso la clamorosa doppia doppia di Pallas Daemi Kunaiyi-Akpanah (18 punti e 19 rimbalzi) e gli 11 di Quanniecia Morrison, mentre a San Martino di Lupari non sono bastati a San Martino di Lupari i 14 punti di Amari Robinson e la doppia doppia di Caitlin Bickle (14 punti e 10 rimbalzi).

Ci è voluto un tempo supplementare per la Derthona Basket per superare il Geas Sesto San Giovanni. Finisce 84-80 per le piemontesi, che hanno trovato prima il pareggio nell’ultimo quarto con i liberi di Penna e poi soprattutto nell’overtime con la tripla del successo di Beatrice Attura, grandissima protagonista con 16 punti e 7 assist. Eccellente anche la prestazione della neo arrivata Amanda Zahui Bazoukou con 22 punti, oltre ad una Caterina Dotto da 15 punti. A Sesto San Giovanni non sono bastati i 24 punti di Anna Maria Makurat e i 22 di Tinara Moore.

I TABELLINI DELLE PARTITE

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO – ALAMA SAN MARTINO DI LUPARI 59-56 (15-13, 9-18, 24-19, 11-6)

Campobasso: Kunaiyi-Akpanah 18, Kacerik 3, Scalia 10, Madera 4, Morrison 11, Giacchetti, Moscarella, Trimboli 5, Meldere, Quinonez 8, Cerè, Bocchetti

San Martino di Lupari: Simon 2, D’Alie 7, Cvijanovic 8, Robinson 14, Bickle 14, Guarise, Cedolini, Gilli 3, Del Pero 6, Piatti 2

AUTOSPED DERTHONA BASKET – GEAS SESTO SAN GIOVANNI 84-80 d.t.s (14-24, 24-18, 12-23, 21-6, 13-9)

Derthona: Marangoni, Fontaine 18, Arado 6, Attura 16, Penna 3, Dotto 15, Milani, Premasunac 2, Leonardi 2, Zahui Bazoukou 22, Melchiori, Gatti

Sesto San Giovanni: Moore 22, Conti 8, Makurat 24, Trucco 6, Spreafico 6, Gustavsson 2, Minora, Gwathmey 9, Orsili, Ostoni, De Lise, Conte 3