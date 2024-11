Basket: colpo Trento contro Badalona, rimonta vincente nel finale in EuroCup

Vittoria di enorme importanza per la Dolomiti Energia Trento nel settimo turno di EuroCup 2024-2025. La squadra allenata da Paolo Galbiati, dopo aver travolto Milano in campionato, stavolta rimonta proprio alla fine sulla Joventut Badalona e vince per 87-85, ringraziando soprattutto Anthony Lamb e i suoi 22 punti. Bene però anche Jordan Ford (14), Eigirdas Zukauskas (12) e un Andrea Pecchia (11) fondamentale in tutti i momenti importanti. Vana la doppia doppia di Ante Tomic (17 e 13 rimbalzi) per gli ospiti. Il girone A vede ora i bianconeri quasi sulla linea della zona che vale la qualificazione.

Primo quarto che parte malissimo per la Dolomiti Energia, soprattutto in virtù del fatto che Badalona, semplicemente, non sbaglia nulla. Sono Tomic, Kraag e Hanga gli uomini che più di tutti sono determinanti nel 2-11, poi 4-15 e ancora 6-20 (con Dotson che si aggiunge) che si materializza in questa fase, con i bianconeri che non riescono a fare molto neppure quando ricomincia a girare l’attacco. Con Pustovyi e l’ex Fortitudo Bologna Robertson la Joventut chiude avanti 17-30 i 10′ iniziali.

La reazione trentina, però, non si fa attendere e rende la serata del pubblico sempre più piacevole man mano che il tempo passa. In verità, Badalona per una buona metà di secondo periodo rimane ampiamente avanti fino a toccare le 16 lunghezze (25-41), ma si sveglia Zukauskas, trascina i compagni e per la Joventut è blackout. Sale anche Lamb, e in cinque minuti il divario viene ridotto di tantissimo, con Pecchia che con autorità sigla il 43-46 sul quale si va all’intervallo.

Al ritorno in campo Trento resta lì, nonostante i tentativi soprattutto di Kraag di portare verso l’allungo il match a favore degli ospiti. Arrivano sempre le risposte di Lamb, Niang e Mawugbe, finanche al -2 raggiunto due volte da Ford, prima dalla lunetta e poi con la tripla a poco più di 1′ dalla penultima sirena. L’ultima parola, però, ce l’hanno Tomic e Robertson, che a 10′ dal termine lasciano la Penya (come affettuosamente, per ragioni storiche, i tifosi chiamano la squadra) sul 60-66.

Hanga segna subito la tripla del +9, e questo crea un momento davvero positivo per la Joventut, capace di arrivare fino al +13 (62-75) con Dotson. Lamb non ci sta, lancia un parziale di 11-0 firmato da lui, Pecchia ed Ellis e a 3’56” dalla fine la Dolomiti Energia è ancora lì, vicinissima. Un disastro in rimessa porta Dotson a realizzare 4 punti in rapidissima successione, ma Tomic poco dopo abbranca Pecchia: antisportivo a -1’55”. Fa 1/2, ma Lamb si divincola sotto canestro ed è -3. Tomic fa 1/2 in lunetta, Ellis realizza dal mezzo angolo la tripla del -1 e, poco dopo, un Pecchia ispiratissimo ruba palla e si lancia verso il +1: è il primo sorpasso trentino del match. Badalona è in confusione, il suo coach Miret prende fallo tecnico, Lamb realizza il libero. Dotson subisce fallo, fa 1/2, dall’altra parte Lamb non trema ed è 86-83 a 22″ dal termine. Gli risponde Tomic a -11″, poi Ford fa 1/2, van der Vuurst ci prova per la vittoria, ma sbaglia: è Trento a gioire.

DOLOMITI ENERGIA-TRENTO-JOVENTUT BADALONA 87-85

TRENTO: Ellis* 6, Cale* 6, Ford 14, Pecchia* 11, Niang 8, Forray, Mawugbe* 6, Lamb* 22, Bayehe 2, Zukauskas 12. All. Galbiati

BADALONA: Kraag* 9, Dotson* 14, Busquets 5, Ribas, van der Vuurst 4, Bray-Gates* 3, Pustovyi 9, Vives, Platteeuw ne, Robertson 12, Tomic* 17, Hanga* 12. All. Miret