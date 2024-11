NBA, i risultati della notte (5 novembre). Cleveland ed OKC ancora imbattute. Detroit supera i Lakers, vincono Boston e Phoenix

Sono quindici le partite della notte NBA. Prosegue l’imbattibilità di Cleveland ed Oklahoma. I Cavaliers vincono l’ottava partita consecutiva, superando di misura 116-114 i Milwaukee Bucks, privi dell’infortunato Giannis Antetokounmpo e arrivati al sesto ko di fila. Avanti anche di sedici punti, Cleveland si fa rimontare e finisce anche sotto di otto punti a sei minuti dalla fine. Nel finale ci pensa uno strepitoso Darius Garland, che trova i canestri della vittoria, chiudendo la sua partita con 39 punti e 8 assist. Ai Bucks non basta un Damian Lillard da 36 punti e un Bobby Portis da 21 punti e 18 rimbalzi.

Sono sette, invece, le vittorie di fila di OKC. I Thunder dominano in casa contro gli Orlando Magic, che da quando hanno perso Paolo Banchero non riescono più a vincere (quarta sconfitta consecutiva). Oklahoma vince nettamente 102-86, trascinata dai 23 punti di Jalen Williams e soprattutto da un Shai Gilgeous-Alexander da 21 punti, 9 assist e 6 rimbalzi. Per Orlando il migliore è stato Franz Wagner con 22 punti.

Restando nella Western Conference ci sono altre due squadre che sono in striscia positiva. I Phoenix Suns firmano la quinta vittoria consecutiva, superando i Philadelphia 76ers per 118-116 con un Kevin Durant fenomenale nel finale di partita. KD è autore di 35 punti e soprattutto guida la rimonta (Suns a -9 a cinque minuti dalla fine), segnando anche il canestro della vittoria. A Phila non basta un Tyrese Maxey da 32 punti e nemmeno l’esordio di Paul George, che segna 15 punti e sbaglia la conclusione del pareggio all’ultimo secondo.

Anche i Golden State Warriors stanno volando in questo avvio di stagione e festeggiano anche il ritorno in campo di Steph Curry. La squadra di Steve Kerr ottiene il quarto successo di fila sul campo degli Washington Wizarda per 125-112 con 24 punti proprio della sua stella e i 20, uscendo dalla panchina di Buddy Hield. Per i Wizards il migliore è stato Jordan Poole con 24 punti.

Simone Fontecchio gioca 12 minuti contro i Lakers, ma resta a secco di punti, con 0/3 dal campo. La sua Detroit, però, piazza una bella vittoria contro Los Angeles, imponendosi 115-103 grazie soprattutto alla terza tripla doppia della carriera di Cade Cunningham (17 punti, 11 rimbalzi e 11 assist). Importantissimi per i Pistons anche i 26 punti di Jordan Ivey. Per i Lakers è il terzo ko nelle ultime quattro partite e non bastano un Anthony Davis da 37 punti ed un LeBron James da 20 punti, 11 assist e 8 rimbalzi.

Tripla doppia anche per Nikola Jokic, che mette a referto 28 punti, 14 rimbalzi e 13 assist nel successo dei suoi Denver Nuggets di misura contro i Toronto Raptors. Finisce 121-119 e nel finale l’eroe a sorpresa è Julian Strawther, che firma i canestri della vittoria, chiudendo con 13 punti dalla panchina. Per Toronto ottima prestazione di Gradey Dick, tredicesima scelta del Draft dello scorso anno, che mette a referto 26 punti.

Un Jayson Tatum da 28 punti guida i Boston Celtics al netto successo sul campo degli Atlanta Hawks per 123-93, in una partita che ha visto i campioni in carica segnare 75 punti all’intervallo. Cadono, invece, in casa i Dallas Mavericks, nonostante un Luka Doncic da 34 punti e 15 assist. A piazzare il colpo sono gli Indiana Pacers, che vincono 134-127 con la doppia doppia di Myles Turner (30 punti ed 11 rimbalzi) e di Tyrese Haliburton (25 punti e 12 rimbalzi).

Un canestro di Domantas Sabonis ad un secondo dalla fine regala la vittoria ai Sacramento Kings contro i Miami Heat per 111-110. Ci sono 16 punti e 16 rimbalzi per il lituano, con gli ospiti guidati anche dai 28 punti di De’Aaron Fox, mentre a Miami non bastano i 27 di Tyler Herro e Jimmy Butler. Altra vittoria in volata è quella dei Brooklyn Nets, che superano 106-104 i Memphis Grizzlies, mettendo tutto il quintetto titolare in doppia cifra e con i 20 punti di Cameron Johnson e Dennis Schroder.

Vincono i Los Angeles Clippers per 113-104 sui San Antonio Spurs, alla prima senza Gregg Popovich in panchina per alcuni problemi di salute dello storico coach. Decisivo Norman Powell con 23 punti, mentre a San Antonio non basta la doppia doppia di Victor Wembanyama da 24 punti e 13 rimbalzi. Bella vittoria degli Houston Rockets, che superano 109-97 i New York Knicks con il turco Alperen Sengun protagonista con 25 punti e 14 rimbalzi, mentre per i Knicks il migliore è stato Jalen Brunson con 29 punti.

Successo casalingo dei Minnesota Timberwolves contro gli Charlotte Hornets per 114-93 con 21 punti di Anthony Edwards. Chiudono poi le vittorie degli Utah Jazz contro i Chicago Bulls (135-126, 33 punti per Keyonte George) e dei Portland Trail Blazers contro i New Orleans Pelicans (118-100, 24 punti di Anfernee Simons).

RISULTATI NBA 2024-2025 (5 NOVEMBRE)

Cleveland Cavaliers – Milwaukee Bucks 116-114

Washington Wizards – Golden State Warriors 112-125

Detroit Pistons – Los Angeles Lakers 115-103

Atlanta Hawks – Boston Celtics 93-123

Brooklyn Nets – Memphis Grizzlies 106-104

Miami Heat – Sacramento Kings 110-111

Chicago Bulls – Utah Jazz 126-135

Houston Rockets – New Yorks Knicks 109-97

Minnesota Timberwolves – Charlotte Hornets 114-93

Oklahoma City Thunder – Orlando Magic 102-86

New Orleans Pelicans – Portland Trail Blazers 100-118

Dallas Mavericks – Indiana Pacers 127-134

Denver Nuggets – Toronto Raptors 121-119

Phoenix Suns – Philadelphia 76ers 118-116

Los Angeles Clippers – San Antonio Spurs 113-104