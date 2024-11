Barbora Krejcikova si sfoga: “Su di me commenti non professionali, si sono concentrati sul mio aspetto e non sulla performance”

Potevano essere giorni di soddisfazione, e invece Barbora Krejcikova si è trovata a fare i conti con qualcosa che non avrebbe voluto vedere. Da Tennis Channel, popolare network made in USA, sono infatti arrivati dei commenti non proprio di buon gusto all’indirizzo della ceca.

La campionessa di Wimbledon si è così sfogata su Twitter/X: “Potreste aver sentito dei recenti comenti fatti su Tennis Channel durante la copertura delle WTA Finals che si sono concentrati più sul mio aspetto che sulla mia performance. Come atleta che ha dedicato sé stessa a questo sport, è stato molto spiacevole vedere questo tipo di commento privo di professionalità.

Non è la prima volta che qualcosa di simile accade nel mondo dello sport. Ho spesso scelto di non parlare, ma penso sia tempo di affrontare la necessità di rispetto e professionalità nei media. Questi momenti distraggono dalla vera essenza dello sport e dallo sforzo che tutti gli atleti mettono in campo.

Amo profondamente il tennis, e voglio che sia rappresentato in un modo tale da onorare l’impegno che mettiamo quando ci troviamo a competere a questo livello“. Per Krejcikova, in sostanza, fine con amarezza di un anno che aveva chiuso bene, con la semifinale raggiunta alle WTA Finals.