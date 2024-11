Bagnaia appeso ad un filo: le combinazioni per vincere il Mondiale all’ultima gara

Il Mondiale MotoGP 2024 si deciderà all’ultima gara: Jorge Martin ha difeso 24 punti di margine su Francesco Bagnaia quando ne mancano appena 37 da assegnare, ma nel caso in cui lo spagnolo al termine della prossima Sprint dovesse ritrovarsi a +26 sull’italiano andrebbe a festeggiare il titolo con un giorno d’anticipo.

Lo spagnolo vincerebbe comunque il titolo assommando 14 punti tra la Sprint e la gara lunga dell’ultimo Gran Premio: l’iberico, infatti, deve totalizzare almeno un punto in più dell’italiano dopo l’ultimo Gran Premio, dato che in caso di arrivo a pari punti la spunterebbe Bagnaia a dispetto di Martin, grazie al maggior numero di vittorie nelle gare lunghe.

Dunque, per conquistare il Mondiale, Bagnaia dovrà totalizzare 24 punti in più di Martin nell’ultimo Gran Premio: la combinazione migliore per l’italiano sarebbe quella che lo vedrebbe vincere sia la Sprint che la gara classica, incamerando 37 punti, ed in questo caso Martin non ne dovrà raccogliere più di 13, ad esempio giungendo secondo nella Sprint (9) e 12° nella gara lunga (4).

FRANCESCO BAGNAIA VINCE IL MONDIALE SE…

Totalizza 24 punti in più di Martin nell’ultimo Gran Premio tra Sprint e gara classica

Ad esempio: