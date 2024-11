ATP Finals, Heliovara/Patten battono Purcell e Thompson, semifinali a un passo

Harri Heliovaara ed Henry Patten continuano a sorprendere. La coppia finnico-britannica è ad un passo dall’accesso alle semifinali di ATP Finals di doppio: dopo aver battuto Marcel Granollers ed Horacio Zeballos si ripetono anche contro Max Purcell e Jordan Thompson nella riedizione della finale dell’ultimo Wimbledon. Il 7-6 7-5 finale in un’ora e quaranta minuti gli permette di balzare in testa al gruppo Mike Bryan e se Wesley Koolhoff e Nikola Mektic dovessero perdere con Granollers e Zeballos, sarebbero già tra i migliori quattro del torneo.

Primo set che, nonostante non ci siano break, scorre in maniera abbastanza piacevole e rapida. Le uniche opportunità di break sono in favore del duo australiano, che però trova l’opposizione al servizio dei due avversari. Si viaggia spediti fino al tiebreak, in cui però sia Purcell che Thompson non sono irreprensibili, cedendo la frazione dopo una lotta di quasi un’ora.

L’inerzia è passata nelle mani del duo continentale, che riesce piano piano a mettere la testa avanti. Lo fa con coraggio, giocando ai limiti della perfezione nel quinto gioco e passando a condurre, per poi mancare un’opportunità di doppio break due game dopo. Patten va a servire per il match, ma trova l’opposizione di Thompson che risponde da fuoriclasse e quasi da solo recupera il break. Il britannico però si fa perdonare con la stessa moneta: risposta con il dritto mancino in uscita dal servizio e controbreak per andare definitivamente a chiudere, con Heliovaara che non si fa pregare.

Partita giocata sul filo dalle due coppie, ma è andata alla fine a chi ha saputo fare leggermente meglio. La resa con la seconda è leggermente meglio per Patten ed Heliovaara, con il loro 16/26 contro il 10/26 avversario. Anche il saldo vincenti-non forzati è a loro favorevoli: 20-17 contro il 13-15 dei due australiani.