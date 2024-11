ATP Finals, De Minaur e la battuta su Sinner: “È un bravo ragazzo, anche se mi ha preso a calci nel sedere otto volte…”

Alex de Minaur ha disputato ieri sera la sua prima partita della carriera alle ATP Finals, perdendo abbastanza nettamente contro il numero uno al mondo Jannik Sinner sul veloce indoor dell’Inalpi Arena di Torino. L’australiano, al debutto assoluto nel ‘Torneo dei Grandi Maestri’, ha ceduto per 6-3 6-4 collezionando l’ottava sconfitta consecutiva su altrettanti scontri diretti ufficiali con l’azzurro.

“Credo di avere ottimi testa a testa con molti giocatori. Ovviamente io devo ancora batterlo. La sua velocità di palla, ai miei occhi, è molto superiore a quella del resto dei giocatori. È solido su entrambe le diagonali, negli anni ha migliorato molto il servizio: migliora tanto“, ha dichiarato il numero 9 del ranking mondiale al termine della partita.

“In questo momento sta giocando con grandissima fiducia e solidità. È molto difficile trovare degli spazi nel suo gioco: penso di aver fatto un buon lavoro a Rotterdam, sfruttando quelle debolezze con più semplicità grazie ai miei movimenti. Ha un potenza estrema e, al momento, grande costanza“, il commento del giocatore aussie su Jannik.

De Minaur ha comunque un ottimo rapporto con Sinner, come si evince dalla seguente risposta sul caso Clostebol che sta ancora coinvolgendo l’italiano: “Onestamente, sono solo un giocatore di tennis. Non ho alcuna competenza per poter prendere decisioni di questo tipo. Sono sicuro che tutto accadrà quando necessario. Per quanto riguarda Jannik, posso solo dire che per come lo conosco di persona, anche se mi ha preso a ‘calci nel sedere’ sette volte (otto, ndr), è un bravo ragazzo. Abbiamo condiviso molti momenti insieme in campo, con lui ed il suo team. Ho tanto rispetto per lui“.