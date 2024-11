ATP Finals, Bolelli/Vavassori outsider a Torino: obiettivo primario superare un girone difficile

Le ATP Finals di Torino sono pronte a scattare: quarta edizione degli otto migliori tennisti e le otto migliori coppie nel capoluogo piemontese nello scenario della InAlpi Arena. Oggi è stato il giorno del sorteggio sia per quanto riguarda il singolare che il doppio. Doppio nel quale sono impegnati Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che arrivano a questo appuntamento da numeri 4 della race.

Gli azzurri sono capitati nel gruppo Bob Bryan e affronteranno i numeri 1 del mondo Marcelo Arevalo e Mate Pavic, Rohan Bopanna e Matthew Ebden e i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz. Tre gli incroci quest’anno contro Arevalo/Pavic e tre sconfitte: a Montecarlo, a Roma e in finale al Roland Garros. Su questa superficie veloce soprattutto il giocatore di El Salvador potrebbe avere qualcosa in meno, in ogni caso si tratta di una sfida difficilissima, ma aperta.

Per la coppia italiana non evoca buoni ricordi neanche l’incontro con Bopanna/Ebden. L’esperto indiano e l’australiano hanno soffiato il titolo all’Australian Open a inizio anno al duo nostrano, rivincite che poi Bolelli e Vavassori si sono presi a Roma e al Roland Garros con due successi convincenti. Un altro confronto non semplice proprio perché arriva sul veloce, su una superficie che può aiutare l’ottimo servizio di Bopanna e Ebden, difficilissimi da brekkare.

Infine Krawietz e Puetz: i tedeschi sembrano essere gli avversari più alla portata di questo girone. Bolelli/Vavassori contro di loro hanno vinto ai quarti in Australia in due set, poi si sono ripetuti vincendo in due set la finale ad Halle, inchinandosi infine al super tiebreak del terzo allo US Open. Si tratta di un sorteggio non fortunatissimo, gli azzurri dovranno partire bene con Bopanna/Ebden per spianarsi la strada verso la semifinale.