ATP Finals 2024: quanti punti vengono assegnati e come può cambiare il ranking

Si conosce ormai la composizione dei due raggruppamenti delle ATP Finals 2024 di tennis: a Torino nella prima fase a gironi ogni giocatore disputerà 3 match, ed in ognuno di essi saranno in palio 200 punti per il ranking ATP, per un totale di 600 in caso di tennista imbattuto nella prima fase.

In semifinale saranno in palio altri 400 punti, mentre la vittoria nell’ultimo atto consegnerà ulteriori 500 punti: nel complesso, chi dovesse vincere il torneo di fine anno senza perdere alcun incontro nella fase a gironi andrebbe ad incamerare 1500 punti totali.

Jannik Sinner è già certo di chiudere l’anno al numero 1 del mondo, avendo oltre 3000 punti di margine sul più immediato inseguitore, mentre alle sue spalle il tedesco Alexander Zverev e lo spagnolo Carlos Alcaraz, separati da poco più di 500 punti, si giocheranno la piazza d’onore a fine anno.

Una frattura di circa 2000 punti segna una differenza netta tra la terza e la quarta piazza, poi tutte le posizioni tra la quarta e la nona del ranking virtuale, che corrisponde alla Race, sono racchiuse in poco più di 1100 punti, e quindi tutti i piazzamenti relativi potranno rimescolarsi nel corso delle Finals.

PUNTI IN PALIO ALLE ATP FINALS

Vittoria nella fase a gironi: 200

Vittoria in semifinale: 400

Vittoria in finale: 500

Campione imbattuto: 1500

RANKING ATP LIVE / RACE ATP

1 Jannik Sinner ITA 10330

2 Alexander Zverev GER 7315

3 Carlos Alcaraz ESP 6810

4 Daniil Medvedev RUS 4830

5 Taylor Fritz USA 4300

6 Novak Djokovic SRB 3910

7 Casper Ruud NOR 3855

8 Alex de Minaur AUS 3745

9 Andrey Rublev RUS 3720