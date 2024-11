ATP Finals 2024 oggi: calendario 11 novembre, orari partite, tv, streaming

Seconda giornata delle ATP Finals 2024 a Torino: si è cominciato ieri con l’atteso esordio di Jannik Sinner che ha gestito senza problemi l’impegno Alex de Minaur e se la vedrà contro Taylor Fritz nel suo secondo match visto che lo statunitense ha battuto nettamente un nervoso e falloso Daniil Medvedev.

Giornata che vedrà in sessione diurna sfidarsi Carlos Alcaraz e Casper Ruud: per il numero 3 del mondo il norvegese dovrebbe essere uno scoglio alla portata per l’ingresso in questo torneo, visto che il finalista dell’edizione 2022 sta attraversando un periodo difficile e ha vinto pochissimo nella seconda parte del 2024. Lo spagnolo deve ritrovare la condizione giusta dopo la sconfitta contro Humbert a Bercy. In serale invece Alexander Zverev affronta Andrey Rublev: il tedesco manderà la candidatura per il terzo titolo di maestro dell’anno? In campo anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori per il loro esordio contro Rohan Bopanna e Matthew Ebden.

La seconda giornata delle ATP Finals sarà trasmessa integralmente da Sky Sport Tennis (203) e su Sky Sport Uno (201) e su Rai 2 in chiaro sarà disponibile il match di Bolelli/Vavassori; in streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv e su Rai Play per Bolelli/Vavassori. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di entrambi i singolari e di Bolelli/Vavassori.

CALENDARIO ATP FINALS 2024

Domenica 10 novembre

InAlpi Arena Centre Court – Inizio alle 11.30

Marcelo Arevalo/Mate Pavic [1] vs Kevin Krawietz/Tim Puetz [8]

Non prima delle 14.00

Carlos Alcaraz [3] vs Casper Ruud [6]

Non prima delle 18.00

Simone Bolelli/Andrea Vavassori [4] vs Rohan Bopanna/Matthew Ebden [6]

Non prima delle 20.30

Alexander Zverev [2] vs Andrey Rublev [8]

PROGRAMMA ATP FINALS 2024: COME SEGUIRLE IN TV E IN STREAMING

