ATP Finals 2024, Jordan Thompson e Max Purcell staccano il pass per il penultimo atto

A Torino si completa di Gruppo Mike Bryan del torneo di doppio delle Nitto ATP Finals 2024 di tennis: dura in pratica un set, lungo però 66 minuti, la sfida tra gli australiani Jordan Thompson e Max Purcell e la coppia composta dallo spagnolo Marcel Granollers e l’argentino Horacio Zeballos.

Gli oceanici vincendo il primo parziale al termine di un tiebreak infinito, concluso sul punteggio di 16-14, si qualificano aritmeticamente alle semifinali da secondi del raggruppamento, e nel penultimo atto affronteranno sabato i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz, già certi del primo posto nell’altro girone. Gli australiani portano poi a casa anche l’incontro con lo score di 7-6 (14) 6-3 in un’ora e 38 minuti.

Il primo set si apre subito con un break: l’iberico e l’argentino si fanno rimontare dal 40-0 e cedono la battuta al punto decisivo. Gli australiani nel settimo gioco mancano due occasioni per scappare sul 5-2 pesante e poi pagano dazio, subendo il controbreak a trenta nell’ottavo gioco.

L’equilibrio non si spezza più e si va così al tiebreak: gli australiani scappano sul 4-2, ma si fanno riacciuffare sul 4-4. I servizi dominano fino al 10-10, poi gli australiani centrano il minibreak, ma perdono entrambi i punti giocati con servizio a disposizione. Granollers e Zeballos non chiudono a loro volta sulla loro battuta e si gira ancora sul 12-12. Sul 14-14 arriva un nuovo minibreak in favore degli australiani, i quali poi chiudono sul 16-14 dopo 66 minuti.

La seconda partita, ormai ininfluente ai fini della qualificazione, vede gli australiani centrare il break a zero già nel secondo game: il parziale iniziale di 12 punti a 3 porta gli oceanici in un amen sul 3-0 non pesante. Granollers e Zeballos, ormai demotivati, non riescono a procurarsi alcuna opportunità per rientrare, anzi nel sesto gioco devono cancellare due occasioni per il 5-1 agli avversari. Purcell e Thompson, però, non concedono nulla al servizio all’iberico ed all’argentino, ed al secondo match point chiudono i conti sul 6-3 in 32 minuti.

Le statistiche sorridono alla coppia oceanica, la quale vince nel complesso 78 punti contro i 66 degli avversari, facendo la differenza con un maggior numero di vincenti, 36 contro 22, a fronte di un egual numero di gratuiti, 14 per parte. Il servizio dà una mano enorme agli australiani, che mettono a segno 13 ace, vincendo inoltre l’83% dei punti con la prima ed il 56% con la seconda.