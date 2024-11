ATP Finals, Heliovaara/Patten battono anche Koolhof/Pavic e vanno in semifinale da primi

Harri Heliovaara ed Henry Patten raggiungono la semifinale delle ATP Finals di doppio. Il finlandese ed il britannico battono Wesley Koolhoff e Nikola Mektic con il punteggio di 4-6 6-3 12-10 in poco più di un’ora e mezza, chiudendo così a punteggio pieno il gruppo Mike Bryan, certi della prima piazza. Speranze al lumicino per il croato e l’olandese.

Il primo set si decide in apertura, con Koolhoff e Mektic che spingono immediatamente sull’acceleratore e si ritrovano immediatamente ad avere due palle break. La seconda è quella giusta che instrada la frazione; i due avrebbero anche l’opportunità di chiudere in risposta non sfruttandola, ma poi rischiano nel gioco successivo: il killer point è però a loro favore.

Frazione più aperta a ribaltamenti la seconda. Il killer point salva Heliovaara e Patten da un break che saprebbe di sconfitta e nel gioco successivo, il quarto, sono loro a spingere e a ottenere il break. Non sfruttano tre palle per chiudere, ma il gioco al servizio è comodo, trascinando così la contesa al terzo.

E il tiebreak vede il finlandese e il britannico tentare di scappare per due volte. Il primo tentativo di fuga è recuperato con una risposta in recupero incredibile di Mektic, poi superato il giro di boa strappano due minibreak.

Un gran gioco a rete di Koolhoff e un doppio fallo di Heliovaara rimettono però tutto in discussione al momento di chiudere, ma poi Patten si inventa una magia sull’8 pari mettendo una risposta all’incrocio del campo. Il britannico però spreca con una seconda fiacca. Koolhoff però compie un errore cruciale a rete, mandando lunga la sua parata e reagendo distruggendo la racchetta in due tra i fischi del pubblico. Stavolta Heliovaara è freddo e con un servizio esterno chiude i giochi.

Per Koolhoff e Mektic pesa il 35% con la seconda di servizio, 7/20 complessivo, in una partita equilibrata nonostante i soli cinque ace messi a segno. Nove invece i servizi vincenti di Heliovaara e Patten, che nonostante non avessero i favori del pronostico arrivano in carrozza alle semifinali.