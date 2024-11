A che ora Bolelli/Vavassori-Arevalo/Pavic, ATP Finals 2024: dove vederli in tv e streaming

Simone Bolelli ed Andrea Vavassori vanno a caccia della semifinale nel torneo di doppio alle ATP Finals 2024 in corso di svolgimento a Torino. La coppia italiana scenderà in campo domani sera in quello che è un vero e proprio scontro diretto con il duo composto dal salvadoregno Marcelo Arevalo e dal croato Mate Pavic, i numeri uno della classifica mondiale.

Entrambe le coppie hanno perso contro i tedeschi Krawietz/Puetz e dunque si giocheranno tutto nel terzo e decisivo match. Per Bolelli e Vavassori ci sarà anche la possibilità di prendersi una rivincita nei confronti di Arevalo/Pavic, che hanno sconfitto gli azzurri quest’anno nella finale del Roland Garros.

Servirà dunque una prestazione eccezionale a Bolelli e Vavassori per superare i numeri uno del mondo. Oltre alla sconfitta di Parigi, gli azzurri sono sempre stati battuti anche negli altri due precedenti. La coppia italiana va dunque a caccia della prima vittoria, che avrebbe davvero un significato speciale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della sfida Bolelli/Vavassori-Arevalo/Pavic, valevole per la sesta giornata delle ATP Finals 2024. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

CALENDARIO BOLELLI/VAVASSORI-AREVALO/PAVIC ATP FINALS 2024

Venerdì 15 ottobre

Primo match programma serale dalle 18.00: Bolelli/Vavassori-Arevalo/Pavic

PROGRAMMA BOLELLI/VAVASSORI-AREVALO/PAVIC: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, NOW, Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport