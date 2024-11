ATP Finals 2024, il possibile cammino di Sinner: gli incroci con l’altro girone verso le semifinali

Al termine del sorteggio, sono stati definiti finalmente i due gironi delle ATP Finals di Torino 2024. Il numero 1 al mondo Jannik Sinner è stato inserito nel gruppo Ilie Nastase insieme a Daniil Medvedev, Taylor Fritz e Alex De Minaur, mentre l’altro raggruppamento è composto da Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Casper Ruud e Andrey Rublev.

L’azzurro è inevitabilmente il grande favorito per il primo posto nel girone, mentre Medvedev e Fritz si contenderanno con ogni probabilità il secondo pass in palio per le semifinali. Valori in campo ancor più delineati nel gruppo John Newcombe, con Zverev e Alcaraz in pole position per occupare le prime due posizioni e avanzare alla fase a eliminazione diretta.

Per Sinner si profila dunque all’orizzonte una possibile semifinale con il n.2 o il n.3 del ranking mondiale, in base a come si svilupperanno gli incroci dei due raggruppamenti. Se il 23enne altoatesino dovesse superare anche il penultimo atto del torneo, si ritroverebbe in finale presumibilmente contro uno tra il tedesco e lo spagnolo, senza escludere a priori un eventuale inserimento a sorpresa.

La semifinale senza Jannik in campo si preannuncia infatti non scontata, perché Medvedev e Fritz (i candidati principali per ottenere il secondo posto nel girone Nastase) hanno già dimostrato di poter mettere in difficoltà sia Zverev che Alcaraz soprattutto sul veloce indoor, la superficie in cui si giocano le Finals alla Inalpi Arena di Torino.