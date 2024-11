ATP Finals 2024, i tennisti ancora in corsa per la qualificazione. Il sorteggio avrà delle X

Sono al momento cinque i tennisti certi della qualificazione alle ATP Finals 2024 di tennis, che si terranno a Torino da domenica 10 a domenica 17 novembre, mentre altri quattro si giocheranno nell’ultima settimana utile i tre pass ancora a disposizione per l’ultimo atto stagionale.

Colui che è meglio piazzato di tutti, ovvero il serbo Novak Djokovic, 6° nella Race ATP a quota 3910, però, non sarà padrone del proprio destino, dato che non scenderà in campo la prossima settimana. Alle sue spalle, invece, gli altri tre concorrenti saranno tutti impegnati in uno dei due tornei del circuito maggiore in programma.

Il norvegese Casper Ruud, settimo con 3855 punti, prenderà parte all’ATP 250 di Metz, in Francia, dove potrebbe scontrarsi, in un’ipotetica finale, con il russo Andrey Rublev, attualmente nono a quota 3720, e dunque virtualmente il primo degli esclusi dalle Finals (andrebbe a Torino come riserva).

Tra i due, infine, si piazza nella Race ATP, l’australiano Alex de Minaur, ottavo in graduatoria a quota 3745, dunque con appena 25 punti di margine su Rublev: l’oceanico sarà impegnato, invece, nell’ATP 250 di Belgrado, provando a giocare un tiro mancino a Djokovic proprio in Serbia.

Qualora non si sia risolta la questione e, soprattutto, non si sappia chi dei tre chiuderà al sesto posto, finendo in terza fascia, ci potrebbero essere delle incognite in sede di sorteggio della fase a gironi: tutti i quattro tennisti ancora in corsa potrebbero essere in terza fascia, così come in quarta, o non essere affatto presenti a Torino.

RACE ATP

[…]

6 Novak Djokovic 3910 (Non giocherà la prossima settimana)

7 Casper Ruud 3855 (Sarà testa di serie numero 2 a Metz)

8 Alex de Minaur 3745 (Sarà testa di serie numero 1 a Belgrado)

———————————-

9 Andrey Rublev 3720 (Sarà testa di serie numero 1 a Metz)