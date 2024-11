Sinner potrebbe affrontare Alcaraz due volte alle ATP Finals: come potrebbe accadere

Con l’approdo in finale nel Masters 1000 di Parigi-Bercy il tedesco Alexander Zverev torna al numero 2 della Race e del ranking ATP, e questa novità avrà un effetto non da poco in ottica ATP Finals: il teutonico scavalca lo spagnolo Carlos Alcaraz e si posiziona in prima fascia nel sorteggio assieme all’azzurro Jannik Sinner, relegando nella seconda urna l’iberico.

In sede di sorteggio dei raggruppamenti delle Finals, dunque, ci sarà la possibilità che Sinner ed Alcaraz possano affrontarsi già nella prima fase a gironi: nel caso in cui entrambi poi passino il turno e vincano anche le rispettive semifinali, la sfida potrebbe riproporsi anche in finale. In parole povere potrebbe verificarsi la stessa circostanza a cui abbiamo assistito lo scorso anno, con la doppia sfida tra Sinner e Djokovic.

I cinque tennisti già qualificati alle ATP Finals sono anche certi della fascia di appartenenza per il sorteggio: Jannik Sinner e Zverev saranno nella prima urna, Alcaraz ed il russo Daniil Medvedev si troveranno nella seconda, e lo statunitense Taylor Fritz verrà inserito nella terza. Altri quattro tennisti si giocheranno la prossima settimana gli ultimi tre posti a disposizione.

Uno di loro, però, non scenderà in campo e sarà legato ai risultati raggiunti dai suoi rivali: stiamo parlando del serbo Novak Djokovic, che al momento è sesto e finirebbe nella terza urna con il nordamericano, mentre allo stato attuale delle cose il norvegese Casper Ruud e l’australiano Alex de Minaur comporrebbero la quarta fascia. E’ ancora in corsa per le Finals anche il russo Andrey Rublev, attualmente nono.

RACE ATP

1 Jannik Sinner ITA 10330

2 Alexander Zverev GER 6965 (7315 in caso di vittoria a Parigi-Bercy)

3 Carlos Alcaraz ESP 6810

4 Daniil Medvedev RUS 4830

5 Taylor Fritz USA 4300

6 Novak Djokovic SRB 3910

7 Casper Ruud NOR 3855

8 Alex de Minaur AUS 3745

9 Andrey Rublev RUS 3720