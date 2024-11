BJK Cup 2024, la Gran Bretagna regola la Germania per 2-0 ed approda ai quarti

La Gran Bretagna è l’ultima squadra a qualificarsi per i quarti di finale delle Billie Jean King Cup Finals 2024 di tennis, grazie al successo, giunto già al termine dei due singolari, sulla Germania, regolata dunque con un secco 2-0 senza concedere alle teutoniche neppure un set. Non si giocherà il doppio, ormai ininfluente. Nei quarti di finale le britanniche affronteranno il Canada domenica 17 non prima delle ore 17.00.

Nel primo singolare, giocato tra le numero 2, Emma Raducanu porta in vantaggio la Gran Bretagna regolando con un duplice 6-4 la teutonica Jule Niemeier, sconfitta in un’ora e 57 minuti di gioco. Nel primo set il primo sussulto arriva nel quinto game, quando la tedesca deve annullare un break point ai vantaggi. E’ il preludio allo strappo della britannica, che arriva puntuale a trenta nel settimo gioco. La teutonica nel game successivo sciupa ben cinque occasioni per il controbreak, Raducanu allunga sul 5-3 e poi va a chiudere sul 6-4 in 50′. Nella seconda partita la britannica scappa sul 2-0, ma si fa riacciuffare sul 2-2. Raducanu toglie per due volte la battuta all’avversaria e vola sul 5-2 pesante, ma tra ottavo e nono game sciupa quattro match point. La chiusura arriva però nel decimo game, alla sesta occasione complessiva, sul 6-4 in 67′.

Nel secondo singolare, disputato tra le numero 1, è ancor più netta l’affermazione di Katie Boulter, che liquida per 6-1 6-2 Laura Siegemund e regala alla Gran Bretagna il punto della vittoria in appena un’ora ed undici minuti di gioco. Nel primo set parte bene la teutonica, che opera il break in avvio, ma poi sale in cattedra la britannica, che infila sei game consecutivi e vince per 6-1 in appena 28′. Nella seconda partita il canovaccio è simile, con la tedesca che tiene il servizio in apertura, ma poi Boulter domina la scena, inanellando altri cinque giochi consecutivi, prima di andare a prendersi il successo sul 6-2 in 43 minuti.