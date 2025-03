ATP Miami 2025: Alcaraz e Medvedev fuori, cadono i big in Florida

Parte semplice del riassunto di quanto accaduto in campo maschile a Miami: quattro teste di serie eliminate. Parte più approfondita: due nomi su quattro sono tra i più pesanti possibili. E così il secondo Masters 1000 dell’anno vede, in maniera incredibile, dare l’addio sia a Daniil Medvedev che a Carlos Alcaraz.

Il russo subisce la sconfitta forse più inspiegabile, e non tanto perché questo è un periodo in cui lo spagnolo Jaume Munar sta giocando bene, ma perché per lui raccogliere soli cinque giochi contro il classe 1997 di Santanyí è decisamente poco, e conferma una tendenza da più bassi che alti. Peraltro, a sfidare Munar sarà Gael Monfils, con il trentottenne francese che, battendo il ceco Jiri Lehecka, diventa il secondo più avanti con gli anni dopo Ivo Karlovic a vincere due match di fila in un 1000.

Ma quello che sconvolge un po’ tutti i piani è il ko del murciano. A superarlo in rimonta è David Goffin, con il belga che torna ai fasti di alcuni anni fa, quando era top ten praticamente fisso, e coglie la seconda vittoria su tre contro l’attuale numero 3 del mondo. E a proposito di Alcaraz, che perde la sua terza partita consecutiva al terzo set, adesso per lui è impossibile superare Jannik Sinner in classifica fino al momento in cui l’azzurro rientrerà.

A proposito di italiani, oggi in due in campo: per Lorenzo Musetti vittoria soffertissima contro il francese Quentin Halys, in rimonta, ma tale da regalare uno degli scontri più attesi al terzo turno, quello con il canadese Felix Auger-Aliassime. Per quanto riguarda invece Federico Cinà, a oggi era al limite dell’impensabile credere che potesse battere Grigor Dimitrov, ma quel che conta adesso per lui non è l’oggi, ma il domani. L’attrezzarsi, in sostanza.

Debutto tranquillo per Novak Djokovic, anche se nel secondo set è costretto al tie-break dall’australiano Rinky Hijikata, mentre hanno difficoltà in tanti: Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud, Alejandro Tabilo, Tommy Paul, Brandon Nakashima, tutti costretti al terzo set. E nel mezzo s’infila anche la notevole storia di Camilo Ugo Carabelli, l’argentino ripescato da lucky loser che toglie dal torneo uno degli idoli di casa, Alex Michelsen, peraltro recuperando un set di svantaggio.

RISULTATI ATP MIAMI 2025 SECONDI TURNI

Munar (ESP)-Medvedev [7] 6-2 6-3

Monfils (FRA)-Lehecka (CZE) [26] 6-1 3-6 7-6(8)

Korda (USA) [24]-Spizzirri (USA) [WC] 6-4 6-2

Tsitsipas (GRE) [9]-Tseng (TPE) [Q] 4-6 7-5 6-3

Musetti (ITA) [15]-Halys (FRA) 3-6 7-6[4] 7-5

Auger-Aliassime (CAN) [18]-Schoolkate (AUS) [Q] 6-4 6-4

Ugo Carabelli (ARG) [LL]-Michelsen (USA) [32] 6-7(3) 7-5 6-3

Djokovic (SRB) [4]-Hijikata (AUS) 6-0 7-6(1)

Ruud (NOR) [5]-Kecmanovic (SRB) 3-6 6-4 6-4

Tabilo (CHI) [30]-Moutet (FRA) 5-7 6-3 7-5

Cerundolo (ARG) [23]-Muller (FRA) 6-1 6-3

Paul (USA) [12]-Bublik (KAZ) 5-7 7-5 6-4

Dimitrov (BUL) [14]-Cinà (ITA) [WC] 6-1 6-4

Khachanov [22]-Kyrgios (AUS) [PR] 7-6(3) 6-0

Nakashima (USA) [31]-Carballes Baena (ESP) 6-4 4-6 6-3

Goffin (BEL)-Alcaraz (ESP) [2] 5-7 6-4 6-3