Ambesi: “Spero Sinner affronti Kyrgios al 1° turno degli Australian Open e che non ce lo portino via”

Analizzare i fatti e in modo circostanziato. Massimiliano Ambesi, giornalista/analista di Eurosport, ha offerto chiavi di lettura interessanti rispetto a quanto accaduto nell’ultima settimana tennistica internazionale. La Coppa Davis è stata conquistata ancora una volta dall’Italia e la coppia formata da Jannik Sinner e da Matteo Berrettini è stata quella che ha fatto la differenza nella competizione.

Ne ha parlato Ambesi nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. “Alla fine poteva essere anche un percorso netto senza perdere alcun match. Cambia poco, il percorso netto l’hanno fatto Jannik Sinner e Matteo Berrettini. Parliamo del miglior Matteo dell’anno, ricordando i suoi tre titoli ATP del 2024 sulla terra rossa. Il romano merita il ruolo di MVP perché quando è stato chiamato in causa ha alzato l’asticella ed espresso il suo miglior tennis dell’anno. Tanto di cappello“, le prime parole del giornalista/analista di Eurosport.

“Sinner ha concluso un’annata che ha del clamoroso, credo sia una delle più incredibili della storia del tennis. Nessuno aveva vinto due Slam, la Coppa Davis, le ATP Finals e concluso da n.1 nello stesso anno. Si è lanciato su livelli mai visti, bisogna riconoscere la grandezza di questo giocatore. Non è che si vuole idolatrarlo, ma i numeri sono sotto gli occhi di tutti. Nelle ultime 12 partite non ha perso un set, è imbattuto da 14 incontri. Parlando di match ufficiali, abbiamo 73 vittorie in 79 partite giocate e in ogni match almeno un set l’ha conquistato. Un primato di Federer. Solo con quello che ha fatto in questa stagione, Sinner è uno dei più grandi atleti nella storia dello sport italiano, al pari di chiunque vogliate voi“, la sottolineatura di Ambesi.

Sul giocatore pusterese, Ambesi ha aggiunto: “Una stagione incredibile, con un margine di vantaggio sul secondo in classifica enorme. La doppietta negli Slam sul cemento è rara, ha portato il tennis in una nuova dimensione. La valutazione più chiara la stanno dando i suoi avversari quando ci giocano contro e lo definiscono come ‘ingiocabile’. Ti dà sempre la sensazione che anche quando la partita è tirata, come nel primo set contro Griekspoor, di poterla girare a piacimento come ha fatto nel tie-break. L’ha dominato da quel momento in poi. Questo è un ragazzo che ha trovato la totale consapevolezza nei propri mezzi. Speriamo che qualcuno non ce lo porti via per qualche mese o un anno per altre questioni“.

A conclusione una battuta in vista degli Australian Open 2025: “Spero che nel sorteggio di Melbourne, Sinner possa incrociare al primo turno Nick Kyrgios, in modo che il giocatore italiano possa far pagare tutte le affermazioni infamanti che l’australiano continua a divulgare“.