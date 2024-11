Alexander Zverev trionfa a Parigi-Bercy. Il tedesco domina Humbert in finale

Dominio assoluto di Alexander Zverev nella finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy. Un ultimo atto senza storia quello del torneo parigino, con il tedesco che schianta in due set il francese Ugo Humbert con il punteggio di 6-2 6-2 in un’ora e minuti di gioco. Per Zverev si tratta del ventiduesimo titolo della carriera, il settimo 1000 in bacheca, il secondo stagionale dopo la vittoria agli Internazionali d’Italia. Dall’altra parte sicuramente un torneo da ricordare per Humbert, arrivato alla sua prima finale in un 1000 dopo aver battuto anche Carlos Alcaraz.

Zverev dominante al servizio, non concedendo nemmeno una palla break al francese. Il tedesco ha ottenuto il 91% dei punti quando ha servito la prima ed il 79% con la seconda. Zverev ha chiuso con 15 vincenti rispetto ai 12 di Humbert, che ha commesso molti più errori non forzati dell’avversario (25 contro 9).

La partita si mette quasi subito in discesa per Zverev. Il tedesco si procura una palla break nel terzo game e la sfrutta subito. Il neo numero del mondo allunga ulteriormente nel quinto game, quando, sulla terza palla break avuta a disposizione, Zverev strappa ancora il servizio ad Humbert, che sbaglia un comodo dritto. Il primo set scivola via nelle mani di Zverev agevolmente per 6-2.

Il copione della partita non cambia assolutamente e Zverev continua a dominare. Arriva subito il break in apertura per il tedesco, con l’ennesimo dritto sbagliato da parte del transalpino. Humbert non ne ha davvero più e crolla definitivamente nel terzo game, subendo un altro break, con Zverev che scappa via sul 3-0. Zverev non concede assolutamente più nulla e va a chiudere ancora sul 6-2.

L’attenzione di Zverev è ora tutta sulle ATP Finals di Torino. Il tedesco si presenta da numero due del mondo e anche da principale avversario, insieme a Carlos Alcaraz, di Jannik Sinner. Sicuramente l’altoatesino e Zverev non potranno affrontarsi nel girone, ma solamente dalla semifinale in poi.