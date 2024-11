Alberto Razzetti sugli scudi nel day-2 del Trofeo Nico Sapio. Lisa Angiolini regina della rana

Seconda e ultima giornata di gare della 50ª edizione del Trofeo Nico Sapio di nuoto. Nella vasca corta della Sciorba, a Genova, abbiamo assistito ad alcuni test interessanti, poco prima di affrontare gli Assoluti invernali di Riccione, sempre nella piscina da 25 metri. Una rassegna tricolore importante per andare a definire la squadra che prenderà parte ai Mondiali (vasca corta) in programma dal 10 al 15 dicembre a Budapest (Ungheria).

Da questo punto di vista, Alberto Razzetti ha fatto vedere cose rimarchevoli. Dopo aver vinto ieri i 200 misti, il ligure ha regalato spettacolo al pubblico di casa, imponendosi nei 200 delfino e nei 400 misti, con riscontri più che apprezzabili: 1:52.22 nel primo caso, migliorando il record della manifestazione che gli apparteneva di 1:52.51; nell’alternarsi degli stili stesso discorso in 4:06.33, abbassando il 4:06.92 dell’anno passato. Ottimi spunti, quindi, in vista dell’impegno in Romagna.

Bene anche Lisa Angiolini. Nel day-1 la toscana aveva toccato per prima nei 50 e nei 200 rana e nel secondo giorno ha fatto l’en plein nella rana, conquistando i 100 con il tempo di 1:06.19. Bene anche la giovanissima Sara Curtis, che ha messo in mostra le sue note qualità di velocista pura, imponendosi nei 50 dorso (26.62) e nei 50 stile libero (24.39).

Da apprezzare anche la prestazione di Elena Di Liddo che, dopo tanti problemi fisici, ha stampato un 57.65 molto incoraggiante, pensando al momento della stagione e ai campionati italiani ormai imminenti. Degno di menzione anche quanto fatto da Christian Bacico che ha fatto doppietta, ricordando l’affermazione nei 200 dorso di ieri. Quest’oggi c’è stato il sigillo nei 100 con l’ottimo riscontro di 51.20.