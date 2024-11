Alberto Razzetti in evidenza nella prima giornata di gare del Trofeo Nico Sapio di nuoto

Andata in archivio la prima giornata di gare della 50ª edizione del Trofeo Nico Sapio di nuoto. Nella vasca corta della Sciorba, a Genova, alcuni test in corso poco prima di affrontare gli Assoluti invernali di Riccione, sempre nella piscina da 25 metri, per andare a definire la squadra che prenderà parte ai Mondiali (vasca corta) in programma dal 10 al 15 dicembre a Budapest (Ungheria).

E’ spettato al padrone di casa, Alberto Razzetti, farsi vedere. Il ligure, vice campione del mondo dei 200 farfalla e bronzo iridato nei 200 misti a Doha, si è espresso su buoni livelli nei 200 misti, vinti con il crono di 1:53.99. “E’ sempre bellissimo gareggiare qui. Ringrazio tutti quelli che sono venuti a tifare per me. Mi emoziono nel sentire i ragazzi urlare il mio nome prima e dopo la gara. La stagione è iniziata molto bene con risultati solidi in Coppa del mondo. Oggi ho fatto un po’ più di fatica. E’ mancata un po’ di brillantezza ma resta comunque un buon crono. Essere già qualificato ai mondiali mi dà maggiore tranquillità per andare ad affrontare le prossime gare. Adesso testa agli Assoluti di Riccione“, ha dichiarato l’allievo di Stefano Franceschi (fonte: FIN).

Un day-1 in cui vanno segnalate anche le affermazioni di Leonardo Deplano nei 50 stile libero in 21.54 e di un buon Christian Bacico nei 200 dorso in 1:52.88, tra gli atleti in rampa di lancio e desideroso di mettersi in evidenza. Tra le donne, degna di menzione la doppietta 50-200 rana messa a segno da Lisa Angiolini, che ha toccato la piastra in 30.68 nella prima specialità e in 2:25.50 nella seconda.

Domani è prevista la seconda e ultima giornata dedicata alle categorie Assoluti e Junior con le finali trasmesse in diretta su Rai Sport HD dalle 16:00 alle 17:55, che andrà a catalizzare l’attenzione degli appassionati. Giova ricordare l’elenco dei nuotatori della Nazionale assoluta presenti: Lisa Angiolini (CS Carabinieri/Virtus Buonconvento), Sara Curtis (Esercito/Cs Roero), Leonardo Deplano (Carabinieri/CC Aniene), Gianmarco Sansone (Fiamme Oro/Esseci Nuoto), Alessandro Miressi (Fiamme Oro/CN Torino), Alessandro Ragaini (CS Carabinieri/Team Marche), Alberto Razzetti (Fiamme Gialle/Genova Nuoto Mysport).