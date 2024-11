A che ora Sinner-De Minaur, ATP Finals 2024: dove vederla in tv, streaming, programma in chiaro

Ancora tre giorni di attesa prima del debutto ufficiale di Jannik Sinner alle ATP Finals 2024, ultimo torneo stagionale del circuito maggiore in programma sul veloce indoor della Inalpi Arena di Torino dal 10 al 17 novembre. L’esordio dell’azzurro nel round robin avverrà proprio nella giornata inaugurale dell’evento, domenica 10 (non prima delle ore 20.30), contro l’australiano Alex De Minaur.

Il numero 1 al mondo, sorteggiato nel gruppo Ilie Nastase, vuole cominciare con il piede giusto la sua avventura nel “Torneo dei Grandi Maestri” per fare subito un grosso passo avanti in ottica qualificazione alle semifinali. Sinner, in caso di successo su De Minaur, affronterà poi martedì 12 novembre il vincente dello scontro diretto tra il russo Daniil Medvedev e lo statunitense Taylor Fritz.

I precedenti sono estremamente favorevoli per Jannik, che ha collezionato ben sette vittorie consecutive nei confronti dell’attuale numero 8 del ranking ATP. Il primo testa a testa tra i due risale ormai a cinque anni fa, quando un Sinner poco più che diciottenne travolse il giocatore aussie nella finale delle Next Gen ATP Finals 2019 con un impressionante 4-2 4-1 4-2.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-De Minaur, incontro valevole per la fase a gironi delle ATP Finals. La sfida verrà trasmessa in diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SINNER-DE MINAUR ATP FINALS

Domenica 10 novembre

Secondo match della sessione serale dalle ore 18.00, ma non prima delle ore 20.30 Jannik Sinner vs Alex de Minaur – Diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Tennis

In precedenza, a partire dalle ore 11.30, si giocheranno nell’ordine: Koolhof/Metkic-Purcell/Thompson, Medvedev-Fritz (non prima delle 14.00) e Granollers/Zeballos-Heliovaara/Patten (non prima delle 18.00).

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Sky Sport Tennis, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW e Tennis TV, per gli abbonati.

Diretta live testuale: OA Sport.