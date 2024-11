A che ora parte Federica Brignone nella seconda manche a Killington: programma esatto, tv, streaming

Federica Brignone ha concluso al settimo posto la prima manche del gigante di Killington, prova valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. L’azzurra, che aveva vinto la gara d’apertura tra le porte larghe disputata un mese fa a Soelden, ha commesso qualche sbavatura sulla neve statunitense e si trova così costretta a inseguire. La valdostana accusa infatti un ritardo di 1.26 dalla statunitense Mikaela Shiffrin, la quale precede di 32 centesimi la svedese Sara Hector, di 0.61 la norvegese Thea Louise Stjernesund e di 0.75 la svizzera Camille Rast.

La nostra portacolori, scesa con il pettorale numero 4 in occasione di questo primo appuntamento negli USA, si trova a 42 centesimi dalla croata Zrinka Ljutic e a due centesimi dalla statunitense Paula Moltzan. Federica Brignone sarà così chiamata a rimontare nella seconda manche, dove dovrà davvero il massimo se vorrà recuperare posizioni e salire nuovamente sul podio dopo aver fatto suonare l’Inno di Mameli in Austria.

La seconda manche scatterà alle ore 19.00 italiane e Brignone si presenterà al cancelletto di partenza per 24ma. Dalla trentesima alla sedicesima classificata della prima manche scenderanno a intervalli di 1’30”, dalla quindicesima alla nona gareggeranno con distacchi di 1’45”, dall’ottava alla prima con una separazione di due minuti. Ci saranno due interruzioni di 2’15” dopo la quindicesima e dopo la ventiduesima.

A che ora partirà Federica Brignone nella seconda manche del gigante di Killington? Bisognerà attendere le ore 19.40 per vedere in azione la nostra portacolori salvo ritardi e slittamenti di vario genere che ritarderebbero naturalmente la partenza dell’azzurra. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, la startlist della seconda manche del gigante femminile di Killington. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD e ; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go,

A CHE ORA PARTE FEDERICA BRIGNONE NELLA SECONDA MANCHE DEL GIGANTE DI KILLINGTON

Ore 19.40, salvo ritardi di vario genere.

CALENDARIO SECONDA MANCHE GIGANTE KILLINGTON

Sabato 30 novembre

Ore 19.00 Gigante femminile a Killington, seconda manche – Diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 2

PROGRAMMA GIGANTE KILLINGTON: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro; Eurosport 2, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST SECONDA MANCHE GIGANTE KILLINGTON

1 39 426187 LYSDAHL Kristin 1996 NOR 59.25 3.47 30 Rossignol

2 35 299363 ZENERE Asja 1996 ITA 59.03 3.25 29 Salomon

3 17 516284 GISIN Michelle 1993 SUI 58.98 3.20 28 Salomon

4 36 6295352 GHISALBERTI Ilaria 2000 ITA 58.97 3.19 27 Head

5 21 108461 RICHARDSON Britt 2003 CAN 58.73 2.95 26 Dynastar

6 43 507168 AICHER Emma 2003 GER 58.58 2.80 25 Head

7 37 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA 58.53 2.75 24 Fischer

8 26 516268 WILD Simone 1993 SUI 58.43 2.65 23 Fischer

9 25 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI 58.30 2.52 22 Head

10 31 6536171 HENSIEN Katie 1999 USA 58.13 2.35 21 Rossignol

11 54 6296778 COLLOMB Giorgia 2006 ITA 58.12 2.34 20 Rossignol

12 52 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE 58.07 2.29 19 Head

13 10 197651 DIREZ Clara 1995 FRA 58.06 2.28 18 Dynastar

14 62 198177 BRECHE Clarisse 2001 FRA 58.02 2.24 17 Rossignol

15 22 565401 BUCIK JOGAN Ana 1993 SLO 57.72 1.94 16 Salomon

16 30 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO 57.68 1.90 15 Fischer

17 20 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL 57.64 1.86 14 Atomic

18 23 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT 57.63 1.85 13 Fischer

19 1 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN 57.61 1.83 12 Rossignol

20 19 805009 COLTURI Lara 2006 ALB 57.41 1.63 11 Blizzard

21 24 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA 57.40 1.62 10 Rossignol

22 6 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI 57.35 1.57 9 Head

23 47 6537468 BOCOCK Elisabeth 2005 USA 57.05 1.27 8 Rossignol

24 4 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA 57.04 1.26 7 Rossignol

25 12 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA 57.02 1.24 6 Rossignol

26 11 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO 56.62 0.84 5 Atomic

27 18 516562 RAST Camille 1999 SUI 56.53 0.75 4 Head

28 7 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR 56.39 0.61 3 Rossignol

29 5 506399 HECTOR Sara 1992 SWE 56.10 0.32 2 Head

30 2 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA 55.78 1 Atomic