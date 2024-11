Pattinaggio artistico: Conti-Macii dopo il 2° posto ad Angers: “Siamo soddisfatti, dobbiamo capire le chiamate”

Buone risposte dalle coppie d’artistico azzurre al Grand Prix de France, terzo appuntamento del circuito ISU Grand Prix 2024-2025 di pattinaggio artistico andato in scena presso L’IceParc di Angers. Sara Conti e Niccolò Macii infatti hanno conquistato una bella seconda posizione, seguiti da Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, i quali hanno rimontato dal quinto al terzo posto.

Due risultati, due situazioni differenti. Sì perché Conti-Macii si sono resi artefici di due prove estremamente positive, in cui di fatto hanno lasciato sul piatto pochi punti scavalcando per la sesta volta in carriera quota 200 (203.39). Più fallosa invece la prestazione dell’altro binomio azzurro, molto solido negli elementi di coppia al netto di diverse imprecisioni nelle difficoltà in parallelo.

In zona mista, Conti-Macii hanno analizzato la propria gara, sottolineando un aspetto importante rispetto alla prova del 2023 disputata proprio qui ad Angers, dove a causa di diverse sbavature dovettero cedere il passo ai canadesi Pereira-Michaud: “Siamo molto felici e soddisfatti della nostra prima uscita ad un grande evento di questa stagione – ha detto Macii ai microfoni di Golden Skate – Qui è una medaglia d’argento molto diversa rispetto alla scorsa stagione. L’anno scorso abbiamo pattinato male e abbiamo perso l’oro, quest’anno sembra di aver vinto l’argento“.

A fargli eco è Sara Conti: “Non capisco ancora bene perché abbiamo ricevuto la chiamata si sottoruotato sul salchow e il livello 2 sulla spirale della morte. Quando siamo usciti dalla spirale pensavamo di avere fatto bene, quindi dobbiamo controllare il video. Nel complesso ci sentiamo davvero soddisfatti per questa competizione”.