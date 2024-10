WTA Wuhan, Lucia Bronzetti ko nel turno decisivo di qualificazione con Camila Osorio

Lucia Bronzetti fallisce nell’intento di qualificarsi al tabellone del WTA 1000 di Wuhan. La tennista romagnola si arrende nell’ultimo turno del torneo cadetto alla colombiana Camila Osorio con il punteggio di 6-3 6-4, in una sfida in cui la continuità non è stata per nulla di casa.

Basti pensare che la prima metà della prima frazione vede il servizio come un handicap: l’azzurra è brava ad andare in spinta e a strappare per tre volte la battuta alla sua avversaria, ma non riesce mai a mantenere il vantaggio conquistato, facendosi sempre rimontare. La prima a difendersi è la colombiana nel settimo gioco, che ottiene poi il quarto break in fila, il settimo in otto giochi, e si prende il set.

E la tipologia della partita cambia poco anche nella seconda frazione. Lucia salta per due volte in testa alla sfida in avvio ma si fa recuperare praticamente subito, cancellando lo sforzo da lei fatto. E nel nono gioco subisce di nuovo il break che la porta a doversi arrendere.

Bronzetti vince solo due dei nove giochi al servizio della sua partita. Non l’aiuta il 44% con la prima di servizio (16/36), ma l’affossa ancor di più il 3/15 con la seconda, davvero troppo attaccabile oggi dando un’autostrada alla sua avversaria