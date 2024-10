WTA Wuhan, Lucia Bronzetti cede a Wang Xinyu in tre set nel secondo turno

Peccato per Lucia Bronzetti. La romagnola (n.85 del ranking) è stata sconfitta nel secondo turno del WTA1000 di Wuhan (Cina) dalla padrona di casa Wang Xinyu (n.51 del mondo) con il punteggio di 4-6 6-2 6-4 in 2 ore e 31 minuti di partita. Un match nel quale il rendimento del servizio non ha assecondato Lucia come sarebbe stato preferibile, dando modo alla cinese di vincere in rimonta.

Nel primo set l’azzurra trova buona profondità nei colpi in risposta e nel terzo game c’è il break. Brava Bronzetti a spuntarla ai vantaggi, cancellando una palla del contro-break e confermando la situazione di vantaggio. Battuta che funziona nel tennis di Lucia e il 6-4 è la logica conseguenza.

Nel secondo set il rendimento con questo fondamentale cala sensibilmente e Wang inizia a fare terra di conquista. Cancellata una palla break nel quarto game, l’italiana deve alzare bandiera bianca nel sesto e ottavo game, con l’asiatica a segno con il break e vittoriosa sullo score di 6-2.

Nel terzo set Wang scappa nuovamente nel punteggio, piazzando il colpo nel quarto game (3-1). Bronzetti non demorde e restituisce il favore immediatamente (contro-break). Si va entra nella fase calda e la gestione della battuta fa la differenza in favore della padrona di casa: la cinese mantiene con autorevolezza il turno al servizio nel nono game e poi conquista il break decisivo, chiudendo la questione sul 6-4.