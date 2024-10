WTA Wuhan 2024: colpo Linette su Samsonova, Bronzetti avanti. Ci sarà il derby delle Andreeva, Kostyuk passa nella notte

Si è chiusa da poco, quando a Wuhan non si è nemmeno troppo lontani dalla mezzanotte, la giornata di completamento dei primi turni del WTA 1000 della città di origine di Na Li (o Li Na che dir si voglia). Data la pioggia di ieri, si è fatto il possibile per recuperare con successo quanto rimasto in bilico, per un totale di 13 match (doppi non compresi).

Non parevano esserci notizie in arrivo in casa Italia, e invece queste sono arrivate con Lucia Bronzetti, entrata al posto della spagnola Paula Badosa in qualità di lucky loser e poi vittoriosa in stile sull’australiana Ajla Tomljanovic. Ora c’è l’ostacolo della cinese Xinyu Wang, prima di un potenziale faccia a faccia con la numero 2 del tabellone, l’americana Jessica Pegula.

Sorprese? Relativamente poche, anche se è pesante quella che vede uscire la numero 11 del seeding, la russa Liudmila Samsonova, travolta dalla polacca Magda Linette (appena quattro giochi vinti). Ci sarà il confronto tra le sorelle Andreeva, Mirra ed Erika, l’una da testa di serie numero 16, l’altra da lucky loser: in palio un posto contro, si spera, Jasmine Paolini.

Come rimarcato, la giornata va a chiudersi molto vicina alla mezzanotte in virtù del match tra Marta Kostyuk ed Elina Avanesyan. Con l’ucraina c’è sempre da aspettarsi di tutto, l’armena ha le sue chance e le spreca, ma alla fine vince la numero 13 del seeding al tie-break del terzo set. E lo fa, sostanzialmente, a meno di dieci minuti dal momento in cui cambia il giorno a Wuhan.

WTA 1000 WUHAN: RISULTATI DI OGGI

Siniakova (CZE)-Eala (PHI) [WC] 6-3 6-1

Putintseva (KAZ)-Zhang (CHN) [PR] 6-4 6-4

Kudermetova-Bouzkova (CZE) 6-4 7-6(4)

Tomova (BUL)-Krueger (USA) 1-6 7-6(8) 7-5

Anisimova (USA)-Bucsa (ESP) 6-2 6-4

Kostyuk (UKR) [13]-Avanesyan (ARM)

Linette (POL)-Samsonova [11] 6-2 6-2

Tsurenko (UKR) [Q]-Boulter (GBR) 6-2 7-5

Cristian (ROU) [WC]-Osorio (COL) [Q] 4-6 6-2 6-3

Rakhimova [LL]-Uchijima (JPN) [Q] 6-1 6-2

M. Andreeva [16]-Xiyu Wang (CHN) [WC] 7-6(5) 6-3

Alexandrova-Kenin (USA) 6-1 4-6 6-4

Bronzetti (ITA) [LL]-Tomljanovic (AUS) [PR] 6-1 7-6(2)