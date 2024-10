Lucia Bronzetti batte da lucky loser l’australiana Tomljanovic e accede al secondo turno del WTA di Wuhan

Lucia Bronzetti sfrutta nel migliore dei modi il suo ripescaggio e, con lo status di lucky loser al posto della spagnola Paula Badosa (che ha dato forfait in extremis dopo aver raggiunto pochi giorni fa la semifinale a Pechino), sconfigge l’australiana Ajla Tomljanovic per 6-1 7-6 in due ore di gioco approdando al secondo turno del tabellone principale del WTA 1000 di Wuhan 2024.

La 25enne romagnola, che aveva perso la scorsa domenica dalla colombiana Camila Osorio per 6-3 6-4 nel secondo turno delle qualificazioni, è rientrata nel main draw con un colpo di fortuna dimostrando però sul campo di meritare questa seconda opportunità con una prestazione di alto profilo contro una giocatrice insidiosa e capace di raggiungere tre quarti di finale Slam in carriera.

Bronzetti ha dominato il primo set, volando subito sul 4-0 con un doppio break di vantaggio e chiudendo i conti sul 6-1 dopo aver strappato il servizio all’australiana per la terza volta consecutiva da inizio partita. La seconda frazione è stata decisamente più equilibrata e caratterizzata da alcuni parziali (2-0 iniziale per l’azzurra) e contro-parziali (5-1 Tomljanovic, che si è portata sul 5-3).

L’azzurra classe 1998 ha avuto il merito di non mollare fino all’ultima palla, riaprendo l’esito del set e passando in vantaggio 6-5 con la possibilità di servire per il match in un dodicesimo game rivelatosi eterno. Dopo cinque match point e altrettante palle break annullate, l’ex numero 32 WTA ha trovato lo spunto decisivo per trascinare la contesa al tie-break, in cui Bronzetti ha preso il sopravvento avendo la meglio per 7-2. Al prossimo turno se la vedrà con la padrona di casa cinese Xinyu Wang, n.51 al mondo.