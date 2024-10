WTA Tokyo 2024, Zheng Qinwen piega in due set Sofia Kenin e conquista il titolo

L’ultimo atto dei Pan Pacific Open 2024 di tennis, torneo di categoria WTA 500 andato in scena sul cemento outdoor di Tokyo, in Giappone, premia la numero 1 del tabellone, la cinese Zheng Qinwen, che piega la resistenza della wild card statunitense Sofia Kenin, sconfitta con lo score di 7-6 (5) 6-3 in due ore ed otto minuti di gioco.

Nel primo set Kenin deve annullare due break point nel quinto game, quando risale dal 15-40, ed altre quattro nel settimo, quando recupera dallo 0-40, cancellando poi un’ulteriore palla break ai vantaggi. La cinese non corre alcun pericolo al servizio, ma comunque la contesa si risolve al tiebreak: Zheng gira sul 4-2, ma Kenin rientra sul 4-4, poi la cinese conquista un altro minibreak, ma la statunitense lo recupera immediatamente per il 5-5. L’allungo decisivo, però, è ancora una volta della numero 1 del seeding, che vince gli ultimi due punti e chiude i conti sul 7-5 in un’ora e 22 minuti.

Nella seconda partita Zheng accelera subito e trova il break nel secondo gioco, quando ai vantaggi riesce a concretizzare la terza occasione concessa da Kenin. La cinese non si volta più indietro, dato che, come nella prima frazione, non concede alcuna palla break all’avversaria, tenendo senza troppi patemi i propri turni al servizio. La numero 1 del tabellone va a vincere sul 6-3 in 46 minuti e conquista il titolo.

Le statistiche indicano come la cinese vinca 74 punti contro i 61 della statunitense, non concedendo alcun break point nel corso del match, sfruttandone però uno solo dei nove concessi da Kenin in tre game differenti. Zheng domina in battuta, mettendo a segno 16 ace e conquistando il 93% dei punti sulla prima di servizio.