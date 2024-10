WTA Guangzhou 2024, Lucia Bronzetti manca quattro match point e cede a Caroline Dolehide in semifinale

Si conclude in semifinale il cammino di Lucia Bronzetti nei Guangzhou Open 2024 di tennis, torneo di categoria WTA 250 in corso sul cemento outdoor dell’omonima città cinese: l’azzurra cede alla qualificata statunitense Caroline Dolehide, che si impone con lo score di 6-3 3-6 7-6 (9) in due ore e 38 minuti di gioco e domani affronterà nell’ultimo atto della competizione la serba Olga Danilović.

Nel primo set la statunitense manca un break point nel secondo game, mentre l’azzurra ne sciupa due nel terzo. Nel quarto gioco, però, arriva il break a trenta della nordamericana, replicato con lo stesso punteggio nel sesto game. Dolehide va a servire per il set sul 5-1, ma cede la battuta a trenta. Bronzetti accorcia fino al 3-5, ma la statunitense tiene il servizio a trenta nel nono gioco ed al secondo set point chiude sul 6-3 in 40 minuti.

Nella seconda frazione si assiste ad uno scambio di break in avvio e poi ancora tra il quarto ed il quinto game, ma l’equilibrio non si spezza. Nel settimo gioco Bronzetti annulla una palla break e si salva, poi nell’ottavo game è Dolehide a finire sotto 30-40, e questa volta la nordamericana non si salva. L’azzurra scappa sul 5-3 e poi tiene a trenta il turno in battuta, restituendo il 6-3 dopo 47 minuti.

La frazione decisiva si apre con lo strappo di Dolehide ai vantaggi del secondo game, propedeutico al 3-0 non pesante. Bronzetti recupera il break di ritardo ai vantaggi del quinto gioco, ma nel sesto cede nuovamente il servizio a quindici. A seguire la statunitense si porta sul 5-2 non pesante, ma da quel momento Bronzetti capovolge l’incontro infilando quattro giochi consecutivi ed andando a servire per il match sul 6-5. Arriva però il controbreak di Dolehide, dunque la contesa si risolve al tiebreak.

L’azzurra scappa subito via sul 3-0, poi cambia campo in vantaggio per 4-2. Un controverso doppio fallo riporta la nordamericana sul 3-4, ma Bronzetti con due vincenti si procura tre match point sul 6-3. Dolehide torna in parità sul 6-6, poi annulla anche il quarto match point all’azzurra. La statunitense passa a condurre sull’8-7, ma con un doppio fallo vanifica l’occasione. Nuova opportunità per Dolehide, ma si gira sul 9-9. Terza occasione per la nordamericana, Bronzetti sbaglia lo smash e Dolehide chiude vittoriosamente sull’11-9 dopo 71 minuti complessivi.

Le statistiche sottolineano l’equilibrio visto in campo: la statunitense vince 114 punti contro i 107 dell’azzurra, mettendo più prime in campo (84%-67%) e realizzando più punti sulla prima di servizio (56%-53%), facendo però peggio con la seconda (37%-42%). Dolehide converte 7 delle 12 palle break avute a disposizione, cancellando invece 9 delle 16 occasioni concesse a Bronzetti.