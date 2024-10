WTA Tokyo 2024, risultati 24 ottobre: Daria Kasatkina approda ai quarti, eliminata Clara Tauson

Si completa il quadro degli ottavi di finale dei Pan Pacific Open 2024 di tennis, torneo di categoria WTA 500 in corso a Tokyo, in Giappone: nei 4 incontri odierni non ci sono particolari sorprese, dato che avanzano le tre teste di serie impegnate ed escono di scena le due lucky loser che avevano vinto all’esordio nel main draw.

La wild card statunitense Sofia Kenin rimonta e piega al tiebreak del terzo set la danese Clara Tauson con lo score di 6-7 (8) 6-4 7-6 (6), e nei quarti di finale se la vedrà con la testa di serie numero 3, la russa Daria Kasatkina, anch’ella vittoriosa in rimonta sulla statunitense McCartney Kessler per 3-6 6-3 6-1.

Netta, invece, l’affermazione della britannica Katie Boulter, numero 9 del seeding, che liquida la lucky loser nipponica Kyoka Okamura col punteggio di 6-1 6-2, infine la testa di serie numero 1, la cinese Qinwen Zheng, soffre un set ma poi regola la nipponica Moyuka Uchijima per 7-5 6-0.

WTA 500 TOKYO – RISULTATI 24 OTTOBRE

Ottavi di finale

Sofia Kenin (Stati Uniti, WC) b. Clara Tauson (Danimarca, LL) 6-7 (8) 6-4 7-6 (6)

Daria Kasatkina (Russia, 3) b. Mccartney Kessler (Stati Uniti) 3-6 6-3 6-1

Katie Boulter (Gran Bretagna, 9) b. Kyoka Okamura (Giappone, LL) 6-1 6-2

Qinwen Zheng (Cina, 1) b. Moyuka Uchijima (Giappone) 7-5 6-0