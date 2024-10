ATP Finals 2024, Daniil Medvedev è aritmeticamente qualificato. Raggiunge Sinner, Alcaraz e Zverev

Anche il russo Daniil Medvedev si è aritmeticamente qualificato per le Nitto ATP Finals 2024 di tennis: salgono così a quattro i tennisti certi della presenza a Torino. In precedenza, infatti, avevano staccato il pass per l’ultimo atto stagionale l’azzurro Jannik Sinner, lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il tedesco Alexander Zverev.

Medvedev conquista l’accesso alle Finals per la sesta stagione consecutiva: nel 2020 ha vinto il titolo e nel 2021 ha raggiunto l’ultimo atto, mentre nella scorsa edizione è stato sconfitto in semifinale in tre set da Jannik Sinner.

Nella Race ATP Medvedev è quarto con 4820 punti, avendo raggiunto in stagione la finale agli Australian Open, nella quale è stato battuto da Sinner, e le semifinali a Wimbledon, battendo questa volta l’azzurro ai quarti, ma fermandosi poi contro Alcaraz nel penultimo atto.

Nel corso del 2024 il russo ha raggiunto la finale ad Indian Wells, le semifinali a Miami e nei 500 di Dubai e Pechino, fermandosi invece ai quarti agli US Open, a Madrid ed a Shanghai, ed agli ottavi al Roland Garros, a Roma, a Montecarlo e ad Halle, uscendo infine all’esordio a Montreal e Cincinnati.