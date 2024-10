WTA Osaka 2024: Elisabetta Cocciaretto rischia tantissimo, ma batte Jessika Ponchet dopo tre ore

Si complica, e tantissimo, la vita Elisabetta Cocciaretto all’esordio nel WTA 250 di Osaka. La marchigiana, dopo tre ore di lotta per certi versi anche inattesa, riesce a battere la lucky loser francese Jessika Ponchet per 6-4 5-7 7-6(3): al secondo turno per lei ci sarà una sorprendente Aoi Ito. La giapponese, infatti, causa a Sofia Kenin una delle sconfitte più clamorose e difficili da comprendere per l’americana.

Comincia in maniera brutta il match di Cocciaretto, che subito è costretta a cedere la battuta. Dallo 0-2 Ponchet i game vanno tutti ai vantaggi, e la cosa in certa misura finisce per avvantaggiare l’italiana, che riesce a vincere tutti i successivi quattro annullando anche tre palle break quando si trova al servizio. La marchigiana manca a sua volta quattro chance di 5-2, ma non è un problema nel momento in cui il 6-4, in un modo o nell’altro, arriva.

Il secondo parziale, invece, è un’autentica gita sull’ottovolante. Break immediato da parte dell’azzurra, ma il fatto che non ci sia mai un attimo di fiato nel parziale fa sì che di servizi strappati ne arrivino non meno di quattro nei primi cinque game. Il tutto va però a favore di Ponchet, che così può far vedere che, quanto a gioco, anche lei riesce a mettere in piedi più soluzioni specie di dritto. Arriva anche sul 5-3, ma perde la battuta e, sul 5-4, manca cinque set point, di cui almeno un paio con errori grossolani di dritto e altri con prodezze di Cocciaretto. La marchigiana, però, sul 6-5 deve cedere al settimo tentativo complessivo per la transalpina.

Il contraccolpo è pesante, e Cocciaretto si ritrova a dover fare i conti con uno 0-3 da recuperare. Non solo: nel quarto game si ritrova sotto prima 0-30 e poi a dover salvare una chance di 0-4, e ancora sull’1-4 la marchigiana in un modo o nell’altro evita di farsi staccare del tutto e, anzi, trova il controbreak a 15. C’è anche un match point da salvare sul 4-5: obiettivo centrato anche in questo caso, poi arriva il tie-break ed è un dominio pressoché completo dell’azzurra.

A ulteriore dimostrazione che il tennis ha poco a che fare con la matematica, il conteggio finale dei punti dice 127-128 in favore di Cocciaretto, che a questo punto si ritrova con un’opportunità notevole di andare avanti nel torneo.