WTA Osaka, Lucia Bronzetti regola Cristina Bucsa in due set e approda agli ottavi di finale

Comincia bene il proprio percorso nel torneo WTA250 di Osaka Lucia Bronzetti. La romagnola (n.85 del ranking) si è imposta per 6-3 6-4 nel primo turno contro la spagnola Cristina Bucsa con il punteggio di 6-3 6-4 in 1 ora e 28 minuti di gioco. Un match nel quale la nostra portacolori ha prevalso per una maggior efficienza in risposta che le ha permesso di spuntarla rispetto all’iberica. Nel prossimo round ci sarà l’olandese Suzan Lamens (n.132 del ranking), che ha sorpreso la bulgara Viktoriya Tomova (n.48 del mondo).

Nel primo set il tutto si sviluppa all’insegna del “break”. Entrambe le giocatrici non spiccano nella gestione dei turni al servizio e in questo contesto i colpi a rimbalzo in risposta dell’azzurra sono tali che riesca a recuperare da un break di svantaggio nel secondo game e nel sesto. Pareggiati i conti, Bronzetti fa la differenza nella parte finale, trovando buona profondità nei propri colpi nell’ottavo game, valso il terzo break per lei della frazione, confermato nel gioco successivo con una palla break cancellata (6-3).

Nel secondo set Lucia è la prima a trovare concretezza nel quinto game, strappando il servizio alla spagnola, ma ai vantaggi subisce l’immediato contro-break. Fortunatamente per lei, Bucsa non è ben supportata dalla battuta e ai vantaggi il secondo break è realtà. Nell’ottavo e decimo gioco, Bronzetti non corre alcun rischio e la partita è sua sul 6-4.

Leggendo le statistiche, annotiamo 5 ace dell’azzurra, con il 63% di prime di servizio in campo, con cui ha conquistato il 65% dei punti. Bene anche con la seconda, visto il 55% dei quindici ottenuti rispetto al 30% della sua avversaria. Un dato quest’ultimo discriminante nell’economia del match.