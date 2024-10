WTA Osaka 2024, Elisabetta Cocciaretto cede ad Aoi Ito ed esce di scena al secondo turno

Si esaurisce la presenza italiana nel tabellone di singolare femminile dei Japan Open 2024 di tennis: a poche ore dalla sconfitta patita da Lucia Bronzetti, saluta il torneo di categoria WTA 250 anche Elisabetta Cocciaretto. Sul cemento outdoor di Osaka, in Giappone, l’azzurra, numero 8 del seeding, cede alla qualificata nipponica Aoi Ito, che si impone per 6-4 6-3 in un’ora e 26 minuti.

Nel primo set si assiste ad uno scambio di break in avvio, poi nel quarto game Cocciaretto è brava a risalire dallo 0-40 ed a tenere la battuta. Nel quinto gioco l’azzurra strappa nuovamente il servizio all’avversaria e poi conferma il break a zero, allungando sul 4-2. Nel settimo game Cocciaretto manca l’occasione per il 5-2 pesante e la partita cambia: la nipponica tiene il servizio e poi centra il controbreak a quindici per il 4-4. Nel nono gioco la giapponese tiene la battuta ed infine nel decimo si porta sullo 0-40 in risposta, sfruttando il secondo set point per chiudere sul 6-4 dopo 44 minuti.

Nella seconda partita è ancora una volta Cocciaretto a scattare meglio, grazie al break a zero maturato nel terzo gioco. L’azzurra allunga sul 3-1, ma poi cede per due volte consecutive il servizio a zero e si ritrova sotto 5-3, dopo aver chiesto anche un medical timeout sul 4-3 per la nipponica. Nel nono gioco l’azzurra tenta il tutto per tutto e si procura anche una palla break, ma la giapponese si salva ed ai vantaggi chiude i conti al secondo match point sul 6-3 in 42 minuti.

Le statistiche premiano la padrona di casa nipponica, che vince nel complesso 68 punti contro i 58 dell’azzurra, facendo meglio con la prima di servizio, con la quale ottiene il 62% dei punti contro il 44% dell’italiana. La giapponese sfrutta 5 delle 9 palle break avute a disposizione e ne annulla 2 delle 5 concesse a Cocciaretto, che fa meglio dell’avversaria con la seconda di servizio, attestandosi al 50% contro il 30% di Ito.