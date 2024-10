WTA Ningbo 2024, Sara Errani supera le qualificazioni ed accede al tabellone principale

Ci sarà anche Sara Errani nel tabellone principale del WTA 500 di Ningbo. Il torneo cinese, che ha in Jasmine Paolini la testa di serie numero uno, vedrà dunque la presenza della tennista emiliana, che ha superato nell’ultimo turno delle qualificazioni la padrona di casa Ma Yexin, numero 264 della classifica mondiale, con il punteggio di 6-0 4-6 6-4 dopo un’ora e cinquantuno minuti di gioco.

Sembrava un match totalmente in discesa dopo il primo set per Errani ed invece si è improvvisamente complicato. L’azzurra ha ottenuto il 60% dei punti con la prima ed il 40% con la seconda; mentre dall’altra parte la cinese Ma ha fatto grande fatica nei propri turni di servizio, conquistando solo il 44% dei punti con la prima. Eloquente il terzo set dove entrambe le tenniste non sono quasi mai riuscite a tenere la battuta.

Il primo set è un monologo da parte di Errani. L’azzurra domina completamente l’avversaria, strappando il servizio alla cinese subito nel secondo game. Il doppio break arriva nel quarto addirittura a zero, con Errani che poi toglie ancora la battuta a Ma e chiude in 21 minuti per 6-0.

La tennista di casa parte meglio nel secondo set, riuscendo subito ad ottenere il break di vantaggio in apertura. Ma difende poi una palla break sia nel secondo game sia nel sesto game, portandosi sul 4-2. La numero 264 del mondo non concede occasioni ad Errani e va a chiudere il set sul 6-4.

Semplicemente clamoroso l’andamento della terza frazione. Nei primi otto game ci sono incredibilmente otto break, con la cinese sempre avanti, ma con Errani sempre capace di recuperare. Finalmente l’azzurra tiene un game di servizio nel nono gioco ed in quello successivo ottiene un altro break, che le permette di chiudere 6-4 e qualificarsi per il tabellone principale.