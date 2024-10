WTA Ningbo 2024, risultati 16 ottobre: Paula Badosa approda ai quarti, esordio vincente per Karolina Muchova

Si completa il primo turno e scattano gli ottavi di finale ai Ningbo Open 2024 di tennis, torneo di categoria WTA 500 in corso sul cemento outdoor dell’omonima città cinese: non ci sono più azzurre nel tabellone di singolare femminile, che domani si allineerà ai quarti.

Negli ultimi due match del primo turno la cinese Yue Yuan vince la prosecuzione della sfida contro la qualificata australiana Ajla Tomljanović: l’incontro ieri era stato sospeso per pioggia sul punteggio di 6-4 per l’asiatica, che oggi vince anche il secondo set per 6-2. Si gioca interamente quest’oggi, invece, la sfida in cui la ceca Karolína Muchová elimina la qualificata australiana Olivia Gadecki con lo score di 6-3 7-5.

Nei primi quattro incontri degli ottavi di finale l’iberica Paula Badosa, numero 8 del tabellone, rimonta e batte la padrona di casa cinese Xiyu Wang, in tabellone grazie ad una wild card, superata per 6-7 (4) 6-1 6-2, mentre la russa Daria Kasatkina, testa di serie numero 5, regola la ceca Kateřina Siniaková, sconfitta anch’ella in rimonta con lo score di 1-6 6-3 6-2.

Affermazione della kazaka Yulia Putintseva, che piega la resistenza della lucky loser tedesca Ella Seidel, battuta con un duplice 6-4, infine la russa Mirra Andreeva elimina l’altra lucky loser teutonica Tamara Korpatsch, regolata con lo score di 6-0 6-4.

WTA 500 NINGBO – RISULTATI 16 OTTOBRE

Primo turno

Yue Yuan (Cina) b. Ajla Tomljanović (Australia, Q) 6-4 6-2

Karolína Muchová (Cechia) c. Olivia Gadecki (Australia, Q) 6-3 7-5

Ottavi di finale

Paula Badosa (Spagna, 8) b. Xiyu Wang (Cina, WC) 6-7 (4) 6-1 6-2

Daria Kasatkina (Russia, 5) b. Kateřina Siniaková (Cechia) 1-6 6-3 6-2

Yulia Putintseva (Kazakistan) b. Ella Seidel (Germania, LL) 6-4 6-4

Mirra Andreeva (Russia) b. Tamara Korpatsch (Germania, LL) 6-0 6-4