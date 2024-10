WTA Ningbo 2024, Daria Kasatkina piega Mirra Andreeva in tre set e conquista il titolo

Il derby russo che ha dato vita all’ultimo atto dei Ningbo Open 2024 di tennis, torneo di categoria WTA 500 disputato sul cemento outdoor dell’omonima città cinese, ha premiato la numero 5 del seeding, Daria Kasatkina, capace di piegare la connazionale Mirra Andreeva con lo score di 6-0 4-6 6-4 in un’ora e 55 minuti di gioco.

Nel primo set i due giochi iniziali sono molto combattuti, ed in entrambi i casi a spuntarla è Kasatkina dopo 12 punti. La numero 5 del seeding nel terzo game strappa ancora la battuta alla connazionale, questa volta a 30, e vola sul 3-0 pesante. Kasatkina è incontenibile, tiene il servizio a 15 e poi centra il terzo break consecutivo, in questo caso a 15, per il 5-0. La chiusura arriva ai vantaggi del sesto gioco, al secondo set point, sul 6-0 in 34 minuti.

La seconda frazione si apre col break a zero di Kasatkina, ma a quel punto si scuote la minore delle sorelle Andreeva, che per due volte strappa la battuta all’avversaria e, con un parziale di 16 punti a 5, scappa sul 4-1. La numero 5 del seeding, però, replica con una striscia di 12 punti consecutivi che valgono l’aggancio sul 4-4. Andreeva nel nono gioco tiene la battuta a 30, poi nel decimo si procura due set point in risposta sul 15-40, ed alla seconda occasione riequilibra l’incontro col 6-4 in 36 minuti.

La partita decisiva si apre con Mirra Andreeva che piazza un parziale di 12 punti a 2 per scappare sul 3-0 non pesante. Kasatkina, però, ancora una volta ha la forza di ribaltare la contesa, strappando per due volte la battuta all’avversaria, ai vantaggi nel quinto game ed a trenta nel settimo, portandosi poi sul 5-3. Andreeva prova a restare aggrappata al match ed accorcia sul 4-5, ma la numero 5 del seeding tiene il successivo turno al servizio a 15 e va a conquistare il titolo al primo championship point sul 6-4 dopo tre quarti d’ora.

Le statistiche premiano Kasatkina, che fa meglio della connazionale sia con la prima, 65%-54%, che con la seconda, 52%-38%, vincendo nel complesso 87 punti contro i 68 dell’avversaria. La numero 5 del seeding si mostra più cinica nei momenti decisivi, convertendo 7 delle 8 palle break avute a disposizione e cancellandone 3 delle 7 concesse all’avversaria.

WTA 500 NINGBO – RISULTATI 20 OTTOBRE

Finale singolare femminile

Daria Kasatkina (Russia, 5) b. Mirra Andreeva (Russia) 6-0 4-6 6-4