Ranking ATP: i punti da difendere per Sinner e Alcaraz tra Bercy e Finals di Torino. Il n.1 cede i 500 di Vienna

Jannik Sinner è già certo di rimanere numero 1 del ranking ATP fino a fine anno: l’azzurro, dopo aver vinto il torneo d’esibizione Six Kings Slam, non giocherà la prossima settimana, poi tornerà in campo per il Masters 1000 di Parigi-Bercy, si fermerà un’altra settimana e poi darà l’assalto alle ATP Finals.

Si tratta di un programma comune allo spagnolo Carlos Alcaraz, al serbo Novak Djokovic ed al russo Daniil Medvedev (anche se gli ultimi due non sono ancora matematicamente qualificati alle Finals), mentre il teutonico Alexander Zverev sarà l’unico tra i primi 5 della classifica a scendere in campo anche a Vienna.

Fino a fine stagione Jannik Sinner dovrà difendere in tutto 1590 punti, frutto della finale raggiunta alle ATP Finals, della vittoria a Vienna, titolo che non difenderà, e degli ottavi di Parigi-Bercy, mentre Novak Djokovic ne dovrà scartare 2300, in virtù delle vittorie alle ATP Finals (con una sconfitta nella fase a gironi) ed a Parigi-Bercy.

Saranno 710 i punti da difendere da parte del russo Daniil Medvedev, che a sua volta non difenderà la finale raggiunta lo scorso anno a Vienna, persa contro Sinner, mentre perderanno meno punti di lui sia il tedesco Alexander Zverev, che ne scarterà 580, sia l’iberico Carlos Alcaraz, che dovrà rinunciare a 410 punti.

PUNTI DA DIFENDERE FINO A FINE STAGIONE

JANNIK SINNER

28.10.2024 ATP Tour 500 Vienna W 500

04.11.2024 ATP Tour Masters 1000 Paris R16 90

05.11.2024 ATP Tour Finals Turin [3-0]3RRF 1000

Totale punti da difendere dopo la fine degli US Open: 1590

CARLOS ALCARAZ

04.11.2024 ATP Tour Masters 1000 Paris R64 10

05.11.2024 ATP Tour Finals Turin [2-1]2RR 400

Totale punti da difendere dopo la fine degli US Open: 410

ALEXANDER ZVEREV

28.10.2024 ATP Tour 500 Vienna QF 90

04.11.2024 ATP Tour Masters 1000 Paris R16 90

05.11.2024 ATP Tour Finals Turin [2-1]2RR 400



Totale punti da difendere dopo la fine degli US Open: 580

NOVAK DJOKOVIC

04.11.2024 ATP Tour Masters 1000 Paris W 1000

05.11.2024 ATP Tour Finals Turin [2-1]2RRW 1300

Totale punti da difendere dopo la fine degli US Open: 2300

DANIIL MEDVEDEV

28.10.2024 ATP Tour 500 Vienna F 300

04.11.2024 ATP Tour Masters 1000 Paris R64 10

05.11.2024 ATP Tour Finals Turin [2-1]2RR 400

Totale punti da difendere dopo la fine degli US Open: 710