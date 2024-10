WTA Ningbo 2024: completati i secondi turni, avanti le big da Haddad Maia a Muchova

Giornata per certi versi particolare al WTA 500 di Ningbo, che non vede terzi set in scena, ma non per questo è privo di emozioni. Che, anzi, si verificano eccome, soprattutto nella prima metà di un giovedì che determina in maniera completa tutti gli accoppiamenti dei quarti di finale.

Ad aprire, nella parte alta del tabellone, la brasiliana Beatriz Haddad Maia: la numero 6 del seeding vince quello che è senza dubbio il miglior match a livello qualitativo di oggi, con un 7-6(2) 7-5 sulla britannica Katie Boulter lottato a metà. Primo set senza palle break, secondo con tanti game ai vantaggi e Boulter che spreca varie chance per allungare e ne risente nel finale. Sarà interessante capire come se la caverà con la spagnola Paula Badosa.

Tutti gli altri tre match odierni sono della parte bassa del tabellone. La ceca Barbora Krejcikova rischia un notevole (al contrario) harakiri, non gestendo benissimo il primo set con la lucky loser cinese Ma Yexin (25 anni e una carriera finora mai decollata), ma chiudendo in ogni caso per 7-6(5) 6-3. Se la vedrà con la russa Mirra Andreeva, ostacolo molto più complicato.

Infine, il match tra la giocatrice forse più in forma del momento, la ceca Karolina Muchova, e la rumena Jaqueline Cristian, assurta agli onori delle cronache perché si è ritrovata a essere lucky loser con ammissione diretta al secondo turno per il forfait della cinese Qinwen Zheng dopo aver perso non al secondo, ma al primo turno delle qualificazioni. Ad ogni modo, tutto troppo facile per Muchova, che tira fuori un 6-2 6-1 in chiusura di giornata. La ceca avrà come avversaria la russa Anna Kalinskaya, protagonista di un altro match senza patemi con la cinese Yue Yuan.

WTA 500 NINGBO 2024: RISULTATI DI OGGI

Haddad Maia (BRA) [6]-Boulter (GBR) 7-6(2) 7-5

Krejcikova (CZE) [4]-Ma (CHN) [LL] 7-6(5) 6-3

Kalinskaya [7]-Yuan (CHN) 6-3 6-3

Muchova (CZE) [PR]-Cristian (ROU) [LL] 6-2 6-1