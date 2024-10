Tennis, la n.1 al mondo Iga Swiatek cambia coach e punta su Wim Fissette: “È una scelta a lungo termine”

Dopo aver messo fine alla collaborazione triennale con il connazionale Tomasz Wiktorowski, la numero uno del tennis mondiale Iga Swiatek ha annunciato quest’oggi il nome del suo prossimo coach. “Sono emozionata e motivata a dare il via a un nuovo capitolo. Sono felice di annunciare che Wim Fissette entrerà a far parte del nostro team“, le parole della 23enne polacca.

La quattro volte vincitrice del Roland Garros ha optato dunque per un allenatore di alto livello internazionale, che ha alle spalle delle esperienze importanti e di successo con stelle del circuito WTA come Kim Clijsters, Simona Halep e Naomi Osaka (vincendo almeno uno Slam con ciascuna di loro).

“Come sapete mi sto preparando per WTA Finals, ma la mia è una scelta a lungo termine e decisioni a breve termine non ne ho mai prese. Ho ripetuto molte volte come la mia carriera sia una maratona e non uno sprint ed è con questo approccio che lavoro e prendo le mie decisioni. Sono molto emozionata all’idea di lavorare con lui e non vedo l’ora di cominciare“, spiega Swiatek sui social.

L’obiettivo del 44enne belga sarà quello di migliorare il rendimento di Iga sul cemento ed in generale sulle superfici più rapide, conservando nel frattempo la sua supremazia nei tornei sulla terra battuta. Anche in un 2024 forse meno esaltante rispetto ad altre annate del recente passato, la nativa di Varsavia classe 2001 ha comunque centrato una strepitosa tripletta Madrid-Roma-Parigi sul rosso dovendosi però poi accontentare della medaglia di bronzo alle Olimpiadi.