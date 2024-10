WTA Merida 2024: Tomljanovic, esordio vincente in Messico. Bene Li e Teichmann

Si è chiuso nella notte il primo blocco di primi turni del WTA 250 di Merida, che l’anno scorso vide il successo di Camila Giorgi nell’edizione di debutto. Rispetto ad allora sono cambiati sia la collocazione (da febbraio a ottobre-novembre) che lo status dell’ultima vincitrice, la quale ha chiuso qualsiasi ponte col tennis.

Sono otto gli incontri che hanno avuto luogo nella giornata d’apertura, che vede brillare soprattutto Ajla Tomljanovic. L’australiana non ha il migliore dei sorteggi, ma la qualificata americana Elizabeth Mandlik (figlia d’arte: sua madre è Hana Mandlikova) non riesce a far suo il tie-break del primo set e poi cala di netto nel secondo.

Sono solo due le partite davvero lottate, la più intensa delle quali vede la francese Elsa Jacquemot lottare due ore e mezza per avere ragione dell’USA Robin Montgomery. L’unico altro match che va al terzo è quello che vede la polacca Maja Chwalinska superare in rimonta la canadese Rebecca Marino.

Qualche sorpresa c’è: la serba Nina Stojanovic, attualmente obbligata a usare il ranking protetto, mostra di stare meglio del previsto battendo la tedesca Tatjana Maria con un doppio 6-4, mentre è solo relativo il ribaltone dell’americana Ann Li sulla spagnola Nuria Parrizas Diaz. Nella seconda giornata debutterà Lucrezia Stefanini, che non avrà vita facile con la tedesca Jule Niemeier.

WTA MERIDA 2024: RISULTATI PRIMI TURNI

Chwalinska (POL) [Q]-Marino (CAN) 4-6 6-4 6-3

Jacquemot (FRA)-Montgomery (USA) 4-6 6-3 7-6(4)

Korneeva [PR]-Parks (USA) 6-3 6-1

Li (USA)-Parrizas Diaz (ESP) [8] 6-0 6-4

Ruzic (CRO)-Samson (CZE) [WC] 6-4 6-4

Teichmann (SUI)-Tikhonova [Q] 6-1 6-4

Tomljanovic (AUS) [3]-Mandlik (USA) [Q] 7-6(9) 6-1

Stojanovic (SRB) [PR]-Maria (GER) [7] 6-4 6-4