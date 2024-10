ATP Parigi-Bercy, debutto per Berrettini, Musetti e Arnaldi. Jarry tiene a battesimo Alcaraz

Ci aspetta una giornata bella lunga alla Accor Arena. A Parigi-Bercy va in onda la seconda giornata, che sarà un bel ‘fritto misto’ tra partite di primo turno, le ultime dieci, e le prime partite di secondo turno, con le prime teste di serie coinvolte. Ma iniziamo con ordine, con tre italiani che saranno impegnati; non più quattro, dopo il forfait di Flavio Cobolli.

In mattinata Lorenzo Musetti aprirà la propria campagna francese contro Jan-Lennard Struff; il tedesco non ha giocato molto nell’ultimo periodo ed ha perso le sue partite dal post Gstaad, ma rimane sempre un giocatore che, se trova la giusta quadratura, può dare più di un fastidio.

Il ragazzo di Carrara parte comunque favorito; forse non si potrà dire lo stesso per Matteo Berrettini, che avrà una sfida interessante con Alexei Popyrin. L’australiano sta tirando un po’ il fiato dopo aver vinto a Montreal, ma c’è da valutare in che condizioni sarà il romano. Più che fisiche, mentali, dopo l’addio con Francisco Roig. Per Matteo Arnaldi invece un match in apparenza chiuso con Holger Rune, ma il danese è assai altalenante nell’ultimo periodo.

Ma sarà anche il turno di alcuni grossi calibri. Come Carlos Alcaraz, che affronterà Nicolas Jarry, ieri vincitore con Lorenzo Sonego in una partita controllata agevolmente nel secondo parziale. Lo spagnolo torna in campo dopo il Six Kings Slam e vuole la rivincita con Jannik Sinner, la riscossa partirà da lì. L’azzurro conoscerà invece il suo avversario dall’incrocio tra Ben Shelton e Corentin Moutet, mentre Andeeey Rublev, Stefanos Tsitsipas e Casper Ruud potranno andare già al terzo turnosfidando Francisco Cerundolo, Alejandro Tabilo e Jason Thompson.