WTA Guangzhou 2024, risultati 21 ottobre: vanno agli ottavi Olga Danilovic, Sijia Wei e Jaqueline Cristian

Si chiude la prima giornata dedicata al tabellone principale di singolare femminile dei Guangzhou Open 2024 di tennis, torneo di categoria WTA 250 scattato sul cemento outdoor dell’omonima città cinese: dato che quest’oggi si sono disputati anche gli ultimi match di qualificazione, si sono giocati solo tre match del main draw, senza tenniste italiane in campo.

L’unica tennista italiana in tabellone, infatti, è Lucia Bronzetti, che domani scenderà in campo contro la testa di serie numero 4, l’armena Elina Avanesyan: in caso di successo, l’azzurra agli ottavi se la vedrà con la romena Jaqueline Cristian, che oggi elimina in tre set l’elvetica Viktorija Golubic, sconfitta con lo score di 6-4 2-6 6-1.

Negli altri due incontri di giornata si registrano, invece, le vittorie in due set della serba Olga Danilović, che regola la russa Erika Andreeva con un duplice 6-4, e della wild card cinese Sijia Wei, che supera la numero 6 del seeding, la slovacca Rebecca Šramková, battuta con il punteggio di 6-1 6-4.

WTA 250 GUANGZHOU 2024 – RISULTATI 21 OTTOBRE

Olga Danilović (Serbia) b. Erika Andreeva (Russia) 6-4 6-4

Sijia Wei (Cina, WC) b. Rebecca Šramková (Slovacchia, 6) 6-1 6-4

Jaqueline Cristian (Romania) b. Viktorija Golubic (Svizzera) 6-4 2-6 6-1